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Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz Tımreport’a Konuk Oldu

Türkiye’nin son yıllarda yükselen değerlerinden biri olan Kipaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz; iş hayatındaki başarı sırlarını, yatırımları ve iş yapış şekillerindeki dönüşümü Türkiye’nin önde gelen prestijli ekonomi dergisi TIMEREPORT’a anlattı.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz Tımreport’a Konuk Oldu

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz Tımreport’a Konuk Oldu

Türkiye’nin son yıllarda yükselen değerlerinden biri olan Kipaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz; iş hayatındaki başarı sırlarını, yatırımları ve iş yapış şekillerindeki dönüşümü Türkiye’nin önde gelen prestijli ekonomi dergisi TIMEREPORT’a anlattı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 15:05
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40 yıla yaklaşan tecrübesiyle başta tekstil olmak üzere; çimento, kâğıt, enerji, eğitim ve lojistik alanlarında 11 bin çalışanıyla Kahramanmaraş’ın ve ülkemizin en büyük şirketlerinden biri olan Kipaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz TIMREPORT Dergisi’ne verdiği röportajda tüm iş dünyasına hitap edecek konulardan bahsetti.

BİRLEŞEREK YOL ALMALIYIZ

37 yıl önce iki ailenin ortaklığı ile kurulan Kipaş Holding’in “Birleşerek Yol Almalıyız” düsturu ve Rahmetli Babası Hüsnü Öksüz’ün “Anlaşabileceksen ortak ol. İki ortak anlaşırsa üçüncü ortağı Cenab-ı Allah’tır, Allah’ın ortak olduğu şirket batmaz.” sözüyle ortağı Halil İbrahim Gümüşer ile bu yola çıktıklarını ve bu başarıları elde ettiklerini ifade ederken, günümüzde ise fikir ayrılıkları olsa da ikinci nesil ile uyum içinde çalışmaya başladıklarını ifade etti.

TÜRKİYE’NİN İLK ON İHRAÇATÇISINDAN BİRİYİZ

2021 hedefleri hakkında Türkiye’nin tekstil sektöründe ki ilk 10 ihracatçılarından biri olduğuna değinen Öksüz; toplam üretimlerinin %40’nın ihracata gittiğini ifade ederken, iç pazara da verdikleri ürünlerinde dolaylı yollardan konfeksiyoncuların dikim sonrası Kipaş’ın ürünlerini ihraç ettiklerini belirtti.

PANDEMİ DÖNEMİ İYİ YÖNETİLDİ

Tüm dünyayı derinden etkilemeye devam eden pandemi sürecinde; Acil Eylem Kurulu kurarak, işçi çıkarmadan, geriye ve ileriye dönük izin haklarını kullandırarak çalışanların sosyal haklarını devam ettirdiklerini belirten Hanefi Öksüz, ticaret yaptıkları firmaların taleplerini karşılamaya eksiksiz devam ettiklerini ve pandemi döneminin olumsuz etkisinin kendileri için kalmadığına değindi.

YATIRIMLARIMIZA DEVAM EDİYORUZ

Faaliyet gösterdikleri 8 sektör olduğuna değinen ve bunların içinde 6 ana sektör olduğuna değinen Hanefi Öksüz, rekabet güçlerini yükseltici, kapasite artırıcı, müşterilerine daha ucuz maliyetle daha iyi ürün sunacak şekilde yatırımlara devam ettiklerini dile getirdi.

“Türkiye’de organize sanayi bölgeleri dışında arsa bulup yatırım yapmak, imar açısından da mantıklı değil, yatırımın endüstri bölgelerine ve organize sanayi bölgelerine yapılması gerekiyor. Topraklarımız nüfusumuza göre sınırlı; büyük bir ülkeydik, göç aldık, nüfusumuz daha da yoğunlaştı. Bu bağlamda sınırlı topraklarımızı iyi değerlendirmeliyiz ve ayrıca genç sanayicilerimizin potansiyelin yüksek olduğu Afrika gibi yurt dışı ülkelere açılması çok önemlidir.” vurgusunda da bulundu.

Röportajda Kipaş Holding’in Kültürü hakkında; “Şirket kültürümüzün özünde hak, hukuk, adalet, açık sözlülük, sözünde durmak ve güvenilir olmak gibi Anadolu’nun iş insanında olması gereken özellikler yer alıyor” ifadesini kullandı.

Röportajın tamamını ise TIMEREPORT Dergisi’nin KASIM Ayı sayısında bulabilirsiniz.

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Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M.Hanefi Öksüz Tımreport’a Konuk Oldu
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