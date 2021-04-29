Kipaş’tan Çevreci Üretim

Deneyimli AR&GE ekibi ile İplik ve kumaş üretiminde en yeni ve en sürdürülebilir tekniklerine odaklanan Kipaş Tekstil, bu bağlamda Green Point olarak adlandırdıkları yaklaşım ile üretim sırasında minimum doğal kaynak kullanımı sağlarken çevresel kirliliğinin de önüne geçiyor.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kipaş Tekstil Genel Müdürü Halit Gümüşer, 1984 yılında Kahramanmaraş'ta kurulan, döşemelik, deco, gömleklik, spor & günlük giyim kumaşları, denim, teknik tekstiller gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Kipaş Tekstil için çevreye saygının önemine dikkati çekerek, “Çevre dostu üretim yöntemleri ve en son geri dönüşüm teknolojileri ile atık ve kirlilikle mücadele ediyoruz” dedi.

Moda endüstrisinde marka bilinirliliğine değer katan Kipaş ‘ın üretiminin % 60'ını sürdürülebilir kaynaklarla yaparken, hammadde kullanımını ise 2025 yılında %100 sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediğini ifade eden Halit Gümüşer, “Birleşmiş Milletlerin belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine” katkıda bulunmaya devam etmekte kararlı olduklarını bildirdi.

450 milyon doları aşan cirosu ve 6500 çalışanı ile yıllık 80 milyon metre kumaş ve günlük 330 ton iplik üretimi ile ülke ekonomisine değer katan Kipaş Tetkstil’in sürdürülebilir gelecek için hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verirken, “Kipaş Tekstil olarak; EcoVero, Tencel, Refibra, Repreve, Naia, gibi sentetik sürdürülebilir elyaflar ve Keten, Kenevir gibi su tüketimi az olan doğal elyaflarla ürünlerimizi tasarlamaktayız. Bu bağlamda dünyanın önde gelen elyaf üreticilerinden Lenzing ve Unifi gibi şirketlerle uzun vadeli ortaklıklar gerçekleştirdik” dedi.

Global çapta Ikea, Zara, H&M, Pvh, Tesco, LC Waikiki gibi ünlü markaların sürdürülebilir Kumaş ve İplik tedarikçisi olan Kipaş Tekstil’in moda markası Tommy Hilfiger için% 100 geri dönüştürülmüş pamuk ipliğinden üretilmiş denim kumaş sağlayan dünyadaki ilk ve tek sertifikalı şirket konumunda olduğunu vurgulayan Halit Gümüşer, şunları kaydetti:

“Geleceğe dönük bir moda endüstrisi oluşturmaya yardımcı olmak için üretimde kaynak kullanımını azaltma, yeniden kullanma ve geri dönüştürme stratejisi ile endüstriyel atık miktarınının azaltılmasına katkı sunuyoruz. Sürdürülebilir bir tekstil üretimi için birçok hammadde üretici ve moda markası ile işbirliği yapıyor ve bununla birlikte tekstil üretiminin döngüsel hale gelebilmesi için dünyanın önde gelen vakıflarından Ellen MacArthur’un Jeans Redesign projesine de katkı sunan ilk Türk kumaş üreticisiyiz.”

YENİ YAKLAŞIM INNOCENCETM

Kipaş Tekstil olarak tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını INNOCENCETM çatısı altında toplamaya başladıklarını belirten Halit Gümüşer, “ Bu çatı altında 3 alana odaklanan Kipaş Tekstil olarak, ‘’Fiber Point’’ ile sürdürülebilir tekstil üretimi için sürdürülebilir tedarik zincirine odaklandık. Satın aldığımız hammaddelerin %60 dan fazlasını sürdürülebilir hammaddelerden sağlıyoruz. Deneyimli AR&GE ekibimiz ile İplik ve kumaş üretiminde en yeni ve en sürdürülebilir tekniklerle üretim yapıyoruz. Bu bağlamda Green Point olarak adlandırdığımız yaklaşım ile üretim sırasında minimum doğal kaynak kullanımı sağlarken çevresel kirliliğinin de önüne geçebiliyoruz” diye konuştu.

Halit Gümüşer, “10000’den fazla çalışanı ile büyük bir aile olan Kipaş, Social Point ismini verdiğimiz yaklaşım ile çalışanlarımız ve aileleri için en iyi ve güvenilir şartları sağlamaktayız. Bu yaklaşımı sayesinde tüm paydaşlarımız ve tekstil sektörü için iyi bir örnek teşkil etme gayretindeyiz” dedi.

GELECEĞE NEFES

Üretim sırasında ihtiyaç duyulan buharı üretirken doğaya salınan CO2 nötrlemek için ise inovatif çalışmalar yürüttüklerini. Belirten Halit Gümüşer, şöyle devam etti:

“Bu çalışma sayesinde kömür ve doğal tüketimi sonucunda çıkan C02 bacada tekstil atık suyuyla yakalayarak %70 oranında karbon salınımını düşürürken, mevcuttaki yüksek bazik özelliği bulunan atık suyu da bu yöntemle nötralize edebiliyoruz. Bu projelerin yanında ‘Geleceğe Nefes’ adını verdiğimiz 500.000 ağaç dikim projesi ile yılda 361.500.000 kg CO2 ‘nın doğaya salınmasını engellemeyi hedefliyoruz. Kipaş olarak 2020 yılında projenin ilk etabı olan 100.000 ağacı toprakla buluşturduk.”