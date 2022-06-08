Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları Büyükşehir’le Yenileniyor
Elbistan’da Mahalle ve Grup Yolları...
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre temizliği!
Kahramanmaraş’ta Dünya Çevre Gününde çevre...
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ Düzenlendi
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ Düzenlendi
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü Mesajı
Başkan Okay’ın Dünya Çevre Günü...
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle başarılı olacağınıza inanıyorum
Başkan Mahçiçek; Bilginiz ve özgüveninizle...

Kira Artışına Sınır Getirildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiracılara nefes aldıracak düzenlemenin müjdesini verdi. Bozdağ, "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor." ifadelerini kullandı.

Kira Artışına Sınır Getirildi

Kira Artışına Sınır Getirildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kiracılara nefes aldıracak düzenlemenin müjdesini verdi. Bozdağ, "1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkanı getiriliyor." ifadelerini kullandı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 11:30
banner459

Milyonlarca kiracının dört gözle beklediği düzenlemeye ilişkin çalışmada sona gelindi. Kiralarda artış sınırını açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi. Düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.

"BUNUN ÜZERİNDEKİ ARTIŞLAR GEÇERLİ OLMAYACAK"

Bozdağ'ın açıklamasında, "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak.1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek.Bunun üzerinde yapılabilecek artışların geçerli olmayacağı açıkça ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.

"GEÇİCİ OLMASINA ÖZELLİKLE ÖNEM VERDİK"

Canlı yayında düzenlemenin detaylarını veren Bakan, "Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkla bir noktada durmasına özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar, umarım beklediğimiz sonuçları doğurur şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir geçici hüküm borçlar kanununa adalet komisyonunda eklenecek. AK Parti, MHP grubu teklif verecek ve eklenecektir." dedi.

BU AY KİRALARA EN FAZLA YÜZDE 39,22 ORANINDA ZAM YAPILABİLECEKTİ

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 39,33 olmuştu. Böylece haziran ayında kiralara en fazla %39.33 oranında zam yapılabilecekti.

Anahtar Kelimeler:
Kira Artışına Sınır Getirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Kahramanmaraşlı Gezginç atandı!
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne Kahramanmaraşlı Gezginç atandı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 14 İşçi Alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alıyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alıyor!
KMTSO’da ‘Yeşil Enerji’ Konuşuldu
KMTSO’da ‘Yeşil Enerji’ Konuşuldu
SANKO Holding, ödüle doymuyor!
SANKO Holding, ödüle doymuyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber