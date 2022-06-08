Kira Artışına Sınır Getirildi

Milyonlarca kiracının dört gözle beklediği düzenlemeye ilişkin çalışmada sona gelindi. Kiralarda artış sınırını açıklayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artışın bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyeceğini söyledi. Düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak.

"BUNUN ÜZERİNDEKİ ARTIŞLAR GEÇERLİ OLMAYACAK"

Bozdağ'ın açıklamasında, "Konut kiralarında, 1 yıl süreyle, bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilecek, üzerindeki artışlar geçerli olmayacak.1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek sözleşmelerde önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olacağı hükmü Borçlar Kanunu'na eklenecek.Bunun üzerinde yapılabilecek artışların geçerli olmayacağı açıkça ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.

"GEÇİCİ OLMASINA ÖZELLİKLE ÖNEM VERDİK"

Canlı yayında düzenlemenin detaylarını veren Bakan, "Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Bu düzenleme kiracı ve ev sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkla bir noktada durmasına özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar, umarım beklediğimiz sonuçları doğurur şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bir geçici hüküm borçlar kanununa adalet komisyonunda eklenecek. AK Parti, MHP grubu teklif verecek ve eklenecektir." dedi.

BU AY KİRALARA EN FAZLA YÜZDE 39,22 ORANINDA ZAM YAPILABİLECEKTİ

TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 39,33 olmuştu. Böylece haziran ayında kiralara en fazla %39.33 oranında zam yapılabilecekti.