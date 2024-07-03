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Kiralarda tavan zam oranı belli oldu!

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine göre; kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu. Söz konusu oran yüzde 25 sınırı uygulamasının kalkmasıyla iş yerlerinde olduğu gibi konutlar için de geçerli olacak.

Kiralarda tavan zam oranı belli oldu!

Kiralarda tavan zam oranı belli oldu!

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerine göre; kiralarda tavan zam oranı yüzde 65.07 oldu. Söz konusu oran yüzde 25 sınırı uygulamasının kalkmasıyla iş yerlerinde olduğu gibi konutlar için de geçerli olacak.

03 Temmuz 2024 Çarşamba 11:52

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre haziran ayında enflasyon aylık yüzde 1,64 olurken yıllık yüzde 71,60'a geriledi.

YÜZDE 25 SINIRI KALDIRILDI

Konutlarda yüzde 25'lik kira zam tavanı uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla sona ermesinin ardından gelen haziran enflasyon verileri de kiralarda tavan zam oranında belirleyici oldu. Artık iş yerlerinde olduğu gibi konutlarda da 12 aylık enflasyon ortalaması zam sınırı olacak.

TAVAN ZAM ORANI YÜZDE 65.07 OLDU

TÜİK'in bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65.07 olarak gerçekleşti. Dolayısıyla bu ay yenilenecek konut ve iş yeri kira kontratlarında zam tavanı yüzde 65.07 olacak.

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Kiralarda Tavan Zam Oranı Belli Oldu!
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