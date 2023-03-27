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Kiralık ev fiyatları asgari ücreti solladı

Ev kiralarına Kahramanmaraş depremi sonrasında zam yağmuru yaşanırken Ankara’da ev kiraları asgari ücreti solladı.

Kiralık ev fiyatları asgari ücreti solladı

Kiralık ev fiyatları asgari ücreti solladı

Ev kiralarına Kahramanmaraş depremi sonrasında zam yağmuru yaşanırken Ankara’da ev kiraları asgari ücreti solladı.

27 Mart 2023 Pazartesi 12:22

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat 2023 Pazartesi meydana gelen büyük deprem felaketinin ardından 11 il yıkıma uğramıştı. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Elazığ'da binlerce bina yıkılmıştı.

Hem depremi yaşayan şehirlerde nerede ise sağlam bina kalmaması hem de artçı deprem fırtınasının devam etmesi büyük bir göç dalgası yaratmıştı. Göç alan illerde kiralık ve satılık ev fiyatları zam rekoru kırarken vatandaş asgari ücreti aşan ev kiraları nedeni ile mağdur konuma düştü.

ANKARA’DA EV KİRALARI ASGARİ ÜCRETİ SOLLADI

Deprem riski en düşük iller arasında yer alması nedeni ile depremzedelerin en çok göç ettiği iller arasında yer alan Ankara'da hem satılık hem de kiralık ev fiyatları gelen zamlarla cepleri yaktı. Ankara’da yer alan TOKİ konutlarında depremden 2 ay önce 3 ila 6 bin TL arasında değişen ev kiralarının depremden sonra 8 ila 10 bin TL seviyesine yükseldiği iddia edildi.

Ev kiralarında son 1 aylık fiyat artışının yüzde 100 seviyesine ulaştığı belirtildi. İstenen rakamların asgari ücreti aşması tepki çekerken vatandaşlar ev kiralarında yaşanan bu artışa müdahale edilmesini talep etti. Yaşanan yükselişi değerlendiren emlak uzmanı Salim Taşçı yaşanan yükselişi zaten kiralık ev sorunu yaşayan Ankara'nın kısa sürede 550 bin göç almasına bağladı. Taşçı “Geçen yıl 2 bin TL kirası olan evler şimdi 9 bin TL. Göçün Ankara dışına doğru yayılması gerekiyor. Kiraların yükselişini engelleyecek yasa, vicdan yasasıdır. Biz ev sahiplerine kiraları niye bu kadar artırdıklarını sorduğumuzda ‘Akşam yatıyoruz zam, sabah kalkıyoruz zam. Biz de fatura ödüyor, markete gidiyoruz. Önce devlet örnek olsun' diyorlar" diyerek ev sahiplerini vicdanlı olmaya davet etti.

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Kiralık Ev Fiyatları Asgari ücreti Solladı
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