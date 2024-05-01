KMTSO 15. Olağan meclis toplantısı yapıldı

Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO Nisan Ayı 15. Olağan Meclis Toplantısı’nda Nisan ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Ticaret Borsası Fuaye Alanı’nda düzenlenen toplantıya; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra İl Müftüsü Abdurrahman Kotan katıldı.

Toplantının özel konuğu ise Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel oldu.

Toplantıda KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Nisan ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili sunum yaptı.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan ise ‘Depremlerin Kahramanmaraş Camileri Üzerindeki Etkileri’ konulu sunum gerçekleştirdi.

BULUNTU: “ODA OLARAK AKTİF ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ

”Meclis üyelerine hitap eden Başkan Buluntu, Mart ayında düzenlenen Azerbaycan ziyaretinin detaylarını paylaşarak, yatırım yapmak isteyen üyeler için bilgilendirici sunum gerçekleştirdi.

Oda olarak aktif bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Odamız depremden bu yana gerçekten çok aktif ve hem kaynak üretme hem kaynak bulma noktasında ciddi çaba harcıyor. Bu noktada başta UNDP olmak üzere çeşitli ulusal ve küresel ölçekli kurumlarla esnafımıza, sanayicimize kısacası iş dünyamıza hibe desteği sağladık. Bugün bu alanda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye’de örnek bir model haline geldi. Hibe desteklerinin dışında bir başka projemiz olan Kadın Girişimcilik Merkezi özelinde yapılan çalışmalar neticesinde 750 bin Dolarlık bir kaynak daha sağlamış olduk. Merkezin yer çalışmaları devam ediyor. Merkezimizi kadın girişimcilerimizin istifadesine sunarak, onların kendi alanlarıyla ilgili işlerini geliştirmelerini hedefliyoruz.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüttüğümüz kümelenme projesinde önemli gelişmeler var. Genel sekterlerimiz konu özelinde toplantılara katıldı ve inşallah projemiz olumlu sonuçlandığında Kahramanmaraş’ımıza 750 milyon TL gibi bir kaynağı daha kazandırmış olacağız.

TURİZM MASTER PLANI

Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz Mükerrem Ünlüer’in başkanlığında Turizm İstişare Toplantısı gerçekleştirdik. Kahramanmaraş olarak 500’e yakın saray mutfağıyla alakalı çok güzel gastronomiye hitap eden yemek çeşitlerimiz var. Bizim turizmle ilgili bir yol haritası belirlememiz gerekiyor. O günkü toplantıda almış olduğumuz karar gereği artık Kahramanmaraş'ın bir Turizm Master planını hazırlayacağız. DOĞAKA desteği ile beraber paydaşları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Valiliği olacak. Ticaret ve Sanayi Odası sadece iş dünyasının sorunlarıyla değil aynı zamanda Kahramanmaraş'ın turizmiyle, arkeolojisiyle ve sosyal alanlarıyla da alakalı şu an ciddi bir sorumluluk altına girmiş durumda ve layıkıyla da inşallah hep beraber sizlerle yönetim kurulumuzla bu sorumluluğu yerine getireceğimize ben inanıyorum.

“TEMİNAT PROBLEMİNİN DE ÇÖZÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Mücbir sebeple alakalı çok ciddi bir kamuoyu çalışması yürüttük. Sadece bizim şehrimizle alakalı değil. Diğer odalarımızla da beraber ve yaptığımız çalışmalar neticesinde sizler de biliyorsunuz ki mücbir sebep 31 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu son uzatma olarak ifade ediliyor. Tabii biz yine mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bununla beraber sadece uzatılmak değil aynı zamanda bundan faydalanmanız yani taksitlendirmeyle de alakalı bu teminat probleminin de çözülmesini talep ediyoruz. Belki bununla ilgili bir yasa değişikliği gerekecek ama biz bunlarla alakalı hem TOBB’daki sektör meclislerine hem Hazine ve Maliye Bakanlığımıza gerekli bildirimlerde bulunduk. İnşallah bu tarihten önce de bu yapılandırmayla alakalı kanun tasarısı da umarım meclisimizden çıkar diye düşünüyorum.”

GÖRGEL: “ŞEHRİMİZE HİZMET İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

”Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise belediye olarak yeni dönemde yapılacak ve yapılması planlanan projelerle ilgili KMTSO Meclisinde bir konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Görgel, konuşmasında şunları kaydetti: “Belediye başkanlığı mazbatamızı aldıktan sonra şehrimize hizmet etmeye başladık. Bu şehre hizmet etmek bizim için büyük bir onur ve sorumluluktur. Şehrimizin tüm bileşenlerini gözeterek hizmet etme anlayışımızı ön planda tutuyoruz. Seçim sonuçları milletimizin iradesinin tecellisiydi ve bu iradeye her zaman saygı duyuyoruz. Şehrimize hizmet etmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

“SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN YOĞUN ÇABA HARCIYORUZ”

Şehrimizin yaşadığı sorunları iyi biliyoruz ve bu sorunları aşmak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. 6 Şubat depreminin ardından şehrimizdeki altyapı, sağlık, eğitim gibi birçok alanda ciddi sorunlarla karşı karşıyayız. Ancak, bu sorunların üstesinden birlik ve beraberlikle gelebileceğimize inanıyoruz. Şehrimizin sağlık ve eğitim alanındaki ihtiyaçlarını karşılamak için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Ayrıca, şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını korumak ve restore etmek de önemli önceliklerimizden biridir. Ulu Cami ve diğer kültürel varlıklarımızın restore edilmesi için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Şehrimizi kent estetiği ve yeşil alanlarla donatarak yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz.

“HAVAALANI SORUNUNU KALICI OLARAK ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Havaalanı sorununu kalıcı bir şekilde çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve önümüzdeki haftalarda Ulaştırma Bakanımız ile görüşme yapacağız. Kahramanmaraş'ı daha iyi bir noktaya taşımak için tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde olacağız. Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte çalışarak şehrimizin ekonomisini güçlendirecek projeleri hayata geçireceğiz. Şehrimizin sorunlarını birlikte aşacağımıza olan inancım tam.”