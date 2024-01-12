Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Göksun’da Kış Şartlarıyla mücadele başladı!
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin Etkinlik Düzenledi
Görme Engelli Vatandaşlar ve Aileleri...
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı!
Mesut Dedeoğlu'ndan 10 Ocak Çalışan...
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
‘Kahramanmaraş Masalları’ Kitabı Miniklerle Buluştu!
Başkan Okay’dan Regaib Kandili Mesajı
Başkan Okay’dan Regaib Kandili Mesajı

KMTSO Başkanı Buluntu, ‘Savunma sanayinde artık Kahramanmaraş var’

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu,"Savunma sanayi noktasında kir kümelenme oluşturduk. Şehrimiz hem tekstilde hem de çelik mutfak eşyaları noktasında ileri noktadaydı. Bu sektörlerin dışında da Kahramanmaraş, savunma sanayine hazırlık yapılan ve ilgi duyulan bir il oldu.” dedi.

KMTSO Başkanı Buluntu, ‘Savunma sanayinde artık Kahramanmaraş var’

KMTSO Başkanı Buluntu, ‘Savunma sanayinde artık Kahramanmaraş var’

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu,"Savunma sanayi noktasında kir kümelenme oluşturduk. Şehrimiz hem tekstilde hem de çelik mutfak eşyaları noktasında ileri noktadaydı. Bu sektörlerin dışında da Kahramanmaraş, savunma sanayine hazırlık yapılan ve ilgi duyulan bir il oldu.” dedi.

12 Ocak 2024 Cuma 11:07

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve yönetimi, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir araya gelerek, oda olarak yapılan çalışma ve projeleri anlattı. Oda olarak depremden sonra önemli inisiyatifler aldıklarını ve ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Buluntu, bundan sonraki süreçte de inisiyatif almaya devam edeceklerini söyledi. İhracat rakamlarından OSB’lere, TUSAŞ yatırımından Küçük Sanayi Sitesi’nde yapılan çalışmalara dek birçok konudan bahseden Başkan Buluntu, sunum sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.


KAHRAMANMARAŞ İHRACATI
Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Deprem bölgesinde 2023-2024 yılı ihracat rakamları belli oldu ve yaklaşık Kahramanmaraş’ta yüzde 30 oranında ihracat rakamlarımızda bir düşüş var ve genele de baktığımızda 11 ilde ihracatta düşüş yaşandı. Kahramanmaraş’ın ihracatı da 1 milyar 20 milyon civarında da bir ihracat gerçekleştirmiş olduk. Bizim 2022 ihracat rakamlarımız 1 buçuk milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirmiştik. 6 Şubat tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığımızın ve hükümetimizin deprem bölgelerindeki yatırımlarla alakalı bir tasarrufları olmuştu. Kahramanmaraş’a da TUSAŞ bize düştü ve Mart ayından itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkoğlu OSB’de TUSAŞ’ın faaliyetlerini başlatmış olduk.

“SAVUNMA SANAYİİNDE KÜMELENME OLUŞTURDUK”
Savunma sanayi noktasında kir kümelenme oluşturduk. Şehrimiz hem tekstilde hem de çelik mutfak eşyaları noktasında ileri noktadaydı. Bu sektörlerin dışında da Kahramanmaraş, savunma sanayinde çok ilgi duyulan ve hazırlık yaptığı bir il oldu. KMTSO deprem sonrası ilimizde önemli inisiyatifler aldı ve çok ciddi çalışmalar yaptı, halen de yapmaya devam ediyor. Küçük sanayi sitesinde de yerinde dönüşüm çalışmaları başladı. Burada 2 bin 500 iş yeri bulundan küçük sanayi sitesinde bin 200 iş yeri ağır hasarlı ve yıkık durumdaydı ama şu an Sanayi Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz ortak çalışmalarla yerinde dönüşüm hamlesi ile başlamış oldu.

“ERKENEZ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 12. OSB’Sİ OLDU”
Organize Sanayi Bölgesi 3 bölgeden oluşuyordu. Erkenez, Türkoğlu ve Aksu Organize Sanayi Bölgesi. Biz bunu Erkenez Organize Sanayi Bölgesi olarak tek çatı altında topladık ve Türkiye'nin 12’nci büyük organize sanayi bölgesi oldu. Yaklaşık 706 firmamızın bulunduğu ve ciddi de büyüklüğe sahip bir organize sanayi bölgemiz var. Bunun tek çatı altında toplanmasının en büyük nedenlerinden biri, burada yapılacak olan arıtma tesisinin daha kontrollü ve tek elden yürütülmesiydi. Şu an Erkenez Organize Sanayi Bölgemizde, arıtma tesisinin nereye yapılacağına ilişkin çalışmalar devam ediyor, projelendirme safhasına geçildi.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1 dolar 30 TL oldu, Euro 33'ü geçti!
1 dolar 30 TL oldu, Euro 33'ü geçti!
Kahramanmaraş'ta suya yeni yıl zammı!
Kahramanmaraş'ta suya yeni yıl zammı!
Kahramanmaraş’ta ihracat depreme rağmen 1 milyar doları aştı!
Kahramanmaraş’ta ihracat depreme rağmen 1 milyar doları aştı!
2024 Memur ve Emekli maaş zam oranı belli oldu
2024 Memur ve Emekli maaş zam oranı belli oldu
Bedelliye büyük zam!
Bedelliye büyük zam!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber