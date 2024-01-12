KMTSO Başkanı Buluntu, ‘Savunma sanayinde artık Kahramanmaraş var’

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ve yönetimi, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensuplarıyla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle bir araya gelerek, oda olarak yapılan çalışma ve projeleri anlattı. Oda olarak depremden sonra önemli inisiyatifler aldıklarını ve ciddi çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Başkan Buluntu, bundan sonraki süreçte de inisiyatif almaya devam edeceklerini söyledi. İhracat rakamlarından OSB’lere, TUSAŞ yatırımından Küçük Sanayi Sitesi’nde yapılan çalışmalara dek birçok konudan bahseden Başkan Buluntu, sunum sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.



KAHRAMANMARAŞ İHRACATI

Başkan Buluntu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Deprem bölgesinde 2023-2024 yılı ihracat rakamları belli oldu ve yaklaşık Kahramanmaraş’ta yüzde 30 oranında ihracat rakamlarımızda bir düşüş var ve genele de baktığımızda 11 ilde ihracatta düşüş yaşandı. Kahramanmaraş’ın ihracatı da 1 milyar 20 milyon civarında da bir ihracat gerçekleştirmiş olduk. Bizim 2022 ihracat rakamlarımız 1 buçuk milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştirmiştik. 6 Şubat tarihinden itibaren Cumhurbaşkanlığımızın ve hükümetimizin deprem bölgelerindeki yatırımlarla alakalı bir tasarrufları olmuştu. Kahramanmaraş’a da TUSAŞ bize düştü ve Mart ayından itibaren yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkoğlu OSB’de TUSAŞ’ın faaliyetlerini başlatmış olduk.

“SAVUNMA SANAYİİNDE KÜMELENME OLUŞTURDUK”

Savunma sanayi noktasında kir kümelenme oluşturduk. Şehrimiz hem tekstilde hem de çelik mutfak eşyaları noktasında ileri noktadaydı. Bu sektörlerin dışında da Kahramanmaraş, savunma sanayinde çok ilgi duyulan ve hazırlık yaptığı bir il oldu. KMTSO deprem sonrası ilimizde önemli inisiyatifler aldı ve çok ciddi çalışmalar yaptı, halen de yapmaya devam ediyor. Küçük sanayi sitesinde de yerinde dönüşüm çalışmaları başladı. Burada 2 bin 500 iş yeri bulundan küçük sanayi sitesinde bin 200 iş yeri ağır hasarlı ve yıkık durumdaydı ama şu an Sanayi Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz ortak çalışmalarla yerinde dönüşüm hamlesi ile başlamış oldu.

“ERKENEZ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 12. OSB’Sİ OLDU”

Organize Sanayi Bölgesi 3 bölgeden oluşuyordu. Erkenez, Türkoğlu ve Aksu Organize Sanayi Bölgesi. Biz bunu Erkenez Organize Sanayi Bölgesi olarak tek çatı altında topladık ve Türkiye'nin 12’nci büyük organize sanayi bölgesi oldu. Yaklaşık 706 firmamızın bulunduğu ve ciddi de büyüklüğe sahip bir organize sanayi bölgemiz var. Bunun tek çatı altında toplanmasının en büyük nedenlerinden biri, burada yapılacak olan arıtma tesisinin daha kontrollü ve tek elden yürütülmesiydi. Şu an Erkenez Organize Sanayi Bölgemizde, arıtma tesisinin nereye yapılacağına ilişkin çalışmalar devam ediyor, projelendirme safhasına geçildi.”