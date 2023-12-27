KMTSO yılın son toplantısını yaptı! Gündemde Tekstil İhtisas OSB var!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz başkanlığında gerçekleşen KMTSO Aralık Ayı 11. Olağan Meclis Toplantısı’nda Aralık ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı.

Ticaret Borsası Fuaye Alanı’nda düzenlenen toplantıya; KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komite Başkanlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal ile KOSGEB İl Müdürü Yasin Yüksek katıldı.

Toplantıda, KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, Meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları Meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Aralık ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili sunum yaptı. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kadir Uysal, OSB ve Sanayi Siteleri özelinde deprem sonrası yapılan çalışmalarla alakalı sunum yaparken, KOSGEB İl Müdürü Yasin Yüksek ise Yeşil Sanayi Destek Programıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu ve üyelerden gelen soruları cevaplandırdı.

“TEKSTİL İHTİSAS OSB’NİN MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKANI VALİDİR”

Faaliyetlerle ilgili sunumunun ardından Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi özelinde konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları söyledi: “Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin önceliğini ve kuruluş amacını herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor. Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin çalışmaları yaklaşık 2008 yıllarında başlayıp, 2016 yılında gerçek ve filli duruma dönüşmüştür. Şehirdeki tüm organizeler, sanayi bakanlığı tarafından ele alınıyor. Bakanlığa gittiğiniz zaman bakanlık şunu diyor; ‘Sizin elinizde OSB’lerde doluluk oranına ulaşmamış kendi yerleriniz var. Ben size ikinci bir defa OSB ilan edilecek alanı tahsis ederim.’ Ancak bu tahsisler Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri dışında. Eğer siz bir İhtisas OSB kuracaksanız bu kapsam dışıdır. O dönemde 2008 yılında başlayan ve 2016 yılında süreci tamamlanan bu OSB bir Tekstil İhtisas OSB’dir. Buranın 15 tane müteşebbisi var.Müteşebbis heyeti başkanı tüm OSB’lerde olduğu gibi şehrimizi ve devleti temsil eden Kahramanmaraş Valisi’dir.

“TİOSB’NİN TÜM KONTROLLERİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NA AİT”

Buradaki parsel büyüklüklerine gelince burası bir Tekstil İhtisas OSB. Yani yapılacak yatırımda parsel büyüklükleri yapılacak planlamaya göre belirlenmiştir. Burası TİOSB olduğu için bugün bir iplik fabrikası veya tekstil ile alakalı diğer imalatların kurulması için parsel büyüklükleri, cepheleri ve uzunlukları çok önem arz ediyor. Örneğin bazı eleştiriler ile karşı karşıya kaldık geçen haftalarda. ‘Bunun sebebi ne? Niye burayı 100 dönümlük parseller oluşturulmuş niye burayı sadece sanayiciler almış?’ şeklinde. Burası 2008 yılından başlayan ve 2016 yılında faaliyete geçmiş OSB’dir. İOSB, başka bir sektör olsaydı onlar parsel büyüklüğünü ve makine yerleşimlerini kendilerine göre ayarlayacaklardı. Burada minimum parsellerin 100 dönümden başlayıp küçülerek engebeli bölgeler de daha küçük parsellere gitmesinin ana kaynağı budur. İhalesi, alt yapı ihalesi ve kontrolleri Sanayi Bakanlığımız tarafından yapılmıştır. Tüm iş ve işlemler Ticaret Bakanlığına bağlı değil Sanayi Bakanlığına bağlıdır. Bunları kamuoyunun bilmesi ve konuşurken de alt yapısını dolu olarak ve bunları bilerek konuşması çok büyük önem arz etmektedir.



“ŞEHRE ZARAR VERECEK HİÇBİR SÖYLEMİN TELAFFUZ EDİLMEMESİ LAZIM”

Bakın bu şehir 6 Şubat’ta yüzyılın, belki bin yılın afetini yaşamış bir şehir. Bu şehirde artık birlik ve zamanı, bu şehre zarar verecek hiçbir hamlenin ve söylemin konuşulmaması, konuşulurken de çok dikkatli telaffuz edilmesi lazım. Makam ve sorumluluk sahibi olan insanların da konuşmalarında şehir adına çok dikkatli ve temkinli yaklaşmaları lazım. Burada gerek TSO olsun gerek OSB yönetimleri ve müteşebbisleri olsun ciddi anlam da canla başla mücadele veriyor, bu şehre daha fazla ne katabiliriz neler kazandırabiliriz diye.

“İLAN EDİLEN SANAYİ ALANLARININ HİÇBİRİ HENÜZBİZE DEVREDİLMEDİ”

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tahsis edilen arazinin yanındaki arazi sanayi alanı ilan edildi. Ama daha bunların hiçbiri gerçek tüzel kişiliğine kavuşmuş değil. Bizlere devredilmiş değil. Ne Ticaret ve Sanayi odasına ne de OSB Yönetimleri ilan edilen sanayi alanlarının hiçbiri daha bizim uhdemizde değil. Bunlarla ilgili hiçbir dağıtım yapılmadı. Bunlar planlandıktan sonra Bakanlığımız bu iş ve işlemleri bitirdikten sonra onların prosedürü belirlenecek ve ne şekilde dağıtım yapılacak? Hangi sektörlere tahsis edileceği ve parsel büyüklüklere, yapılacak imar planlarıyla belirlenecek.

“BİZDEN BİLGİ İSTENİRSE GEREKLİ BİLGİLERİ İLGİLİ MERCİLERE AKTARIRIZ”

Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesiyle ilgili yanlış bir algı oluşmasın. Buradaki 20 bin dönüm saha sanki Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne devroldu ve bunlarda 2 yüz, 3 yüz ve 5 yüz dönüm sanki birileri tarafından dağıtıldı ve bitirildi, diğer sektörlere yer kalmadı. Böyle bir şey yok. Biz bugün özellikle meclis toplantımıza Sanayi ve Teknoloji İl müdürümüzü davet etmemizin sebebi de bu. Çünkü iş ve işlemlerin bakanlığımız adına kurum müdürlüğümüz yürütüyor. Gerekli bilgilerle bunlar sizlere aktaracaklardır. Birtakım açıklamalar yapılmadan önce veya bu konuyla ilgili veya ilgisiz, alakasız konuşmalar yapılmadan önce bizlerden bu konular ilgili telefonla 7/24 bizi arayabilir ve bilgi alabilirler. Bir soru sorulsa bizden bilgi istenirse biz bunların tamamını gerekli ilgili mercilere aktarırız.

“HERKESE YARDIMCI OLMAYA HAZIRIZ”

Devirler konusunda buralar yasa ile yönetilen ve Sanayi Bakanlığı'nın tamamıyla birebir kontrolünde olan Organize Sanayi bölgeleri için konuşuyorum, yani burada rastgele bir iş ve işlem yapma lüksü hiç kimsede yok. Müteşebbis heyetinin yetkileri var.Müteşebbis heyeti karar aldıktan sonra bu işlemler belli bir prosedür tabi devir işlemlerinde de herhangi bir muafiyet yok. Burada devri işlemleri yapıldı mı? Yapıldı. Şimdi bugün burada herkes birçok insan iş yerini kaybetti. Birçok insan birtakım maddi zorluklarla ve sıkıntılarla uğraşıyor. Burası normal seyrinde giden eski bildiğimiz Kahramanmaraş değil. Vefat eden insanlar var, şirketlerde birtakım değişiklikler var. Yönetimde değişiklikler var, bunların taleplerine biz yardımcı olmayacaksak biz o zaman bu yönetimlerde ne iş yapacağız. Tabi ki müracaat eden herkese ben yine söylüyorum. Aynı yardımı da yapacağız. Aynı şekilde onların yanında da durmaya devam edeceğiz. Tüm herkesin iş ve işlemlerinde biz elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk ve koymaya da devam edeceğiz. Her türlü iş ve işlemler bakanlığımızın uhdesinde, denetime tabi ve kanun çerçevesinde de biz burada herkese yardımcı olmaya hazırız.”