Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap Asfaltına Başlandı
Alparslan Türkeş Bulvarı’nda 2. Etap...
Büyükşehir, Zararlılarla Mücadele İçin 7/24 Sahada
Büyükşehir, Zararlılarla Mücadele İçin 7/24...
Yitiksöz ve Berdücesi’nin Yeni Sayıları Okurlarla Buluştu!
Yitiksöz ve Berdücesi’nin Yeni Sayıları...
KSÜ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
KSÜ’de Geleneksel Bayramlaşma Töreni Düzenlendi
Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den Dayanışma Obası’nda Bayram Ziyareti
Bakan Yumaklı ve Başkan Güngör’den...

KMTSO’da İcra Komitesi Belirlendi!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda bugün yapılan Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimleri sonuçlandı.

KMTSO’da İcra Komitesi Belirlendi!

KMTSO’da İcra Komitesi Belirlendi!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda bugün yapılan Sigorta Acenteleri İcra Komitesi seçimleri sonuçlandı.

08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:27

Buna göre; Cumhur Küçükdevlet 57 oy, Murat Demirtaş 45 oy, Mehmet Işık 42 oy, Ali Haydar Demircan 18 oy, Halil Kodaz 18 oy ve Ömer Arslanhan ise 13 oy aldılar.

Böylece en çok oy alan 3 isim delege seçilmiş oldu.

Anahtar Kelimeler:
KMTSO’da İcra Komitesi Belirlendi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi!
Motorine zam, LPG'ye indirim geldi!
İş Yerleri İçin Kira Zam Oranı Belli Oldu
İş Yerleri İçin Kira Zam Oranı Belli Oldu
Memur maaş zammı belli oldu!
Memur maaş zammı belli oldu!
MTV'ye görülmemiş zam!
MTV'ye görülmemiş zam!
KMTSO Başkanı Buluntu, Deprem Sonrası Çalışmaları Anlattı
KMTSO Başkanı Buluntu, Deprem Sonrası Çalışmaları Anlattı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber