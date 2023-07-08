KMTSO’da İcra Komitesi Belirlendi!

Buna göre; Cumhur Küçükdevlet 57 oy, Murat Demirtaş 45 oy, Mehmet Işık 42 oy, Ali Haydar Demircan 18 oy, Halil Kodaz 18 oy ve Ömer Arslanhan ise 13 oy aldılar.

Böylece en çok oy alan 3 isim delege seçilmiş oldu.