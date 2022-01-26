KMTSO’dan tekstil ihtisas gümrüğü müjdesi!

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Tekstil grubumuzda Tekstil İhtisas Gümrüğümüzün olmaması nedeniyle bazı malların gümrüklenmesi için iş insanlarımız Kahramanmaraş yerine Gaziantep’e, Malatya’ya gitmek durumunda kalıyorlardı. Bu da kendileri için hem zaman kaybına neden oluyor hem de maddi külfet oluşturuyordu. Biz de Meslek Komitemizin talepleri doğrultusunda harekete geçtik. Gerekli düzenlemelerin yapılarak Kahramanmaraş Tekstil İhtisas Gümrüğü’nün kurulması için resmi makamları ziyaret ettik. Ziyaretlerimiz olumlu sonuçlandı ve Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması tebliği 22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yaklaşık 1 haftaya kadar da Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü’müzün hizmet vermeye başlayacağını düşünüyoruz” dedi.

TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLERDEN BİRİ DAHA KALKTI!

Türkiye’nin en büyük tekstil entegrasyonuna sahip Kahramanmaraş, 400 ihracatçı şirketiyle 136 ülkeye 1,4 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyor. 50 binden fazla kişinin istihdam edildiği tekstil sektörü, Kahramanmaraş ekonomik faaliyetleri arasında yüzde 70 civarındaki payıyla birinci sırada yer alıyor. Kahramanmaraş’ın en büyük endüstrisine sahip tekstil sektöründe yılda 720 bin ton iplik, 475 milyon metre dokuma kumaş, 244 milyon metre denim, 300 bin ton örme kumaş, 46 milyon parça konfeksiyon üretimi gerçekleştiriliyor. Türkiye pamuk ipliği üretiminin yüzde 36’sını, dokuma ve örme kumaş ve denim üretiminin yüzde 15’ini karşılayan Kahramanmaraş; ülkemiz tekstil ürünleri ihracatının yüzde 6’sını, ithalatın ise yüzde 10’unu gerçekleştiriyor. Bununla birlikte ilde tekstil ihtisas gümrüğü olmadığından ihracatı yapılan birçok ürünün ithalatı başka illerdeki tekstil ihtisas gümrüğünden yapılıyordu. Sanayiciler tarafından hammadde olarak kullanılmak kaydıyla getirilen iplik ve kumaşların ithalat işlemleri Kahramanmaraş gümrük idaresince yerine getirilemiyordu. Bu da üretici firmalarımız için ciddi bir ek maliyet ve vakit sorunu oluşturuyordu. Kahramanmaraş tekstil sektörünün dolayısıyla Kahramanmaraş ekonomisinin büyümesinin önündeki en büyük engellerden birinin Tekstil İhtisas Gümrüğü’nün eksikliğiydi. KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması tebliğinin 22 Ocak 2022 tarih ve 31727 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığının müjdesini vererek; Kahramanmaraş tekstil sektörünün önündeki en büyük engellerden birinin kalktığını ifade etti.

“TEKSTİL İHTİSAS GÜMRÜĞÜ’NÜN EKSİKLİĞİ REKABET GÜCÜNÜ OLUMSUZ ETKİLİYORDU!”

Hammaddeden konfeksiyon ürünlerine kadar tekstil sektörünün adeta kalbi olan Kahramanmaraş için Tekstil İhtisas Gümrüğü’nün önemine değinen Balcıoğlu, şöyle konuştu: “İhtisas gümrüğü uygulaması, belirli eşyanın gümrük işlemlerinin yalnızca belirli gümrük idarelerinden yapılması olarak tanımlanmaktadır ve Türkiye’de 22 tekstil ihtisas gümrüğü bulunmaktadır. Ancak, Kahramanmaraş gibi bu sektörde dünyanın moda merkezleri için üretim yapan, tekstil hammaddesi ithalatında ciddi payı bulunan bir şehirde ihtisas gümrüğü kurulmaması sektörü zor durumda bırakıyor, rekabet gücünü olumsuz etkiliyordu. Kahramanmaraş’ın tekstil sektöründeki üretim ve ihracat kapasitesini artırmak, gümrük işlemlerini daha kısa sürede tamamlamak, gümrük kontrollerinde etkinliği artırmak bakımından ilimizde tekstil ihtisas gümrüğü ihdas edilmesi çok önemli fayda sağlayacaktı.”

SORUN HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLDÜ!

Kahramanmaraş tekstil sektöründeki iş insanlarının talepleri doğrultusunda başlattıkları çalışmaların siyaset ve bürokrasi tarafından da destek gördüğünü ve hızlı bir şekilde sorunun çözüldüğünü aktaran Balcıoğlu, Tekstil İhtisas Gümrüğü’nün kurulması süresine ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Tekstil İhtisas Gümrüğümüzün olmaması, bazı malların gümrüklenmesi için iş insanlarımız Kahramanmaraş yerine Gaziantep’e, Malatya’ya gitmek durumunda kalıyorlardı. Bu da kendileri için hem zaman kaybına neden oluyor hem de maddi külfet oluşturuyordu. Çünkü lojistik, konteynır konusu oldukça gündemimizi işgal eden bir konu. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için iş insanlarımızın bizlere müracaatları vardı. Biz de arkadaşlarımızın müracaatlarını resmi başvuru halinde Bakanlığa ilettik. Sonra AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a gittik, konuyu ilettik ve desteğini istedik. Ticaret Bakanımızla görüştük, konuyu arz ettik. Bakanımız da sağ olsun bizi destekledi ve bu konuda geç bile kalındığını söyledi. Tekstil memleketinde Tekstil Gümrüğü daha erken kurulmalıydı, hızlıca kuralım, dedi. Mahir Bey’in desteği, Sayın Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un ve Gümrükler Genel Müdürlüğümüzün gayreti ile işlemler hızlı bir şekilde tamamlandı. Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü’nün kurulması tebliği 22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yaklaşık 1 haftaya kadar da Tekstil İhtisas Gümrük Müdürlüğü’müzün hizmet vermeye başlayacağını düşünüyoruz. Ben bu konuda bizlere destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş da arayıp hayırlı olsun dileklerini iletti. Ben de Kahramanmaraş’ın ticaret ve sanayisini uzun uzun konuşmak için kendisini Kahramanmaraş’a davet ettim.”

“KAHRAMANMARAŞ, İSTİHDAMIN KAHRAMANI OLDU!”

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında stratejik öneme sahip bulunan tekstil sektörünün, ihracat ve istihdam bakımından Türkiye’nin omurgası olduğunu kaydeden Balcıoğlu, son olarak şunları kaydetti: “Yaklaşık 13 milyar dolar ihracat ve 460 bin kişilik istihdam sağlayan tekstil sektörü, ihracat performansını artırarak 2022 için 15 milyar dolar ihracat hedefi ile yatırım ve üretime devam etmektedir. Türkiye’nin en büyük tekstil entegrasyonuna sahip Kahramanmaraş 400 ihracatçı şirketiyle 136 ülkeye 1,4 milyar dolar ihracat yapmaktadır. Tekstil sektöründe 50 binden fazla kişi istihdam edilmektedir. Bunların büyük bir kısmı tarımdan çıkan ve şehre göç eden kalan topluluklardır. Kahramanmaraş sanayisi, tarımdan çıkan bu insanları hızlı bir şekilde sanayide istihdam etme başarısını göstererek ‘istihdamın kahramanı’ olmuştur. Şehrimiz Türkiye’de; örme kumaş ihracatında 2’nci, iplik ve dokuma kumaş ihracatında 4’üncü, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında 11’inci, halı ihracatında ise 21’inci ildir. Sanayicisiyle, iş insanıyla, çalışanıyla, halkıyla bu gurur hepimizin. Bu başarı tüm Kahramanmaraş’ın.”