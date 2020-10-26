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KOBİ'lere müjde! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yeni destek paketi!

Kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'ini hayata geçirdiğini duyurdu.

KOBİ'lere müjde! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yeni destek paketi!

KOBİ'lere müjde! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yeni destek paketi!

Kamu bankaları, KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'ini hayata geçirdiğini duyurdu.

26 Ekim 2020 Pazartesi 17:21
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Paket kapsamında KGF teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden; cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecek.

Reel sektöre sağladıkları desteği pandemi döneminde de kesintisiz olarak sürdüren kamu bankaları tarafından, Mikro İşletmeler Destek Paketi hayata geçiriliyor.

Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere; temel maliyetlerinin karşılaması böylelikle KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını giderilmesi ile beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedeflendi.

KGF teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden; cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecek.

-1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar limit açılan kredide,
-1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise; 100 bin TL olacak.

Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lik kısmı ise; işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. Kişilere ve Satıcılara Havale-EFT ve Kurumsal kart üzerinden ödenecek. Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak.

NAKİT İŞLETME KREDİSİ'NE EK ÜRÜNLER ZİRAAT BANKASI, HALKBANK VE VAKIFBANK'TA
Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi'nin yanı sıra firmalar, Kurumsal kart, DBS-Doğrudan Borçlandırma Sistemi, TZF-Tedarik Zinciri Finansmanı Mal Alımına Yönelik Teminat Mektubu, Güvenceli Çek, Nakit Çekimine Kapalı Kurumsal Kredili Mevduat Hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecekler.

Son Güncelleme: 26.10.2020 19:40
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