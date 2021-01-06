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Konutlara 'corona' ayarı

Corona virüs konut talebini değiştirirken, yeni yapılan binaların tasarım ve mimarisi de buna göre şekilleniyor.

Konutlara 'corona' ayarı

Konutlara 'corona' ayarı

Corona virüs konut talebini değiştirirken, yeni yapılan binaların tasarım ve mimarisi de buna göre şekilleniyor.

06 Ocak 2021 Çarşamba 11:52
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Evden çalışma kültürü yerleşiyor, insanımız bahçeli, geniş balkonlu, teraslı ev istiyor” dedi.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gayrimenkulde tercihleri değiştirdi. Yeni dönemde kentsel tasarımlar, imar planları, toplu konutlar, kamu binalarının peyzajında sağlık ön plana çıkacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, pandemiyle birlikte ortaya çıkan yeni konut talebi, kentsel dönüşüm ve sosyal konut çalışmaları, sıfır atık projesinde gelinen aşamayı değerlendirdi.

Bakan Kurum, pandemi sürecinin çalışma koşullarını değiştirdiğini anımsatarak, Artık evlerde uzun zaman geçiriliyor. Evler artık sadece barınma mekânı değil. Konutların yeni iç mekân düzenlemelerine dair vatandaşlarımızdan çok yeni taleplerle karşılaşıyoruz. Örneğin daha küçük bir ev olsa da, daha fazla oda sayısı talep ediliyor. Yine daha büyük teraslar, kat bahçeleri, daha geniş balkonlar, dikey tarım gibi dış mekân kullanımlarına talep artacak dedi.

2021'DE 80 BİN KONUT

Kurum, bu yıl toplam bedeli 25 milyar lira olan 80 bin konutluk kentsel dönüşüm ve sosyal konut projesine başlayacaklarını söyledi. Türkiye genelinde, sahada yatırım değeri 81 milyar lira olan 272 binin üzerinde sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutunun inşaatının sürdüğünü kaydetti. Kurum, dönüştürülmesi gerekli yapı stokunu elden geçiriyoruz diye konuştu.

İHTİYACA UYGUN OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı 2021 Yılı Programı'na göre yeni dönemde vatandaşların taleplerine, ihtiyaçlarına uygun konut ve çevreleri tasarlanacak. Konut yapımı yerleşmelerin gelişme eğilimi ve özelliklerine göre yönlendirilecek. Alt gelir gruplarının konut sorununu çözmek amacıyla uygun yapım ve finansman yöntemleri geliştirilecek. Yaşlı, çocuk ve engellilerin ihtiyaçlarına uygun konutlar inşa edilecek.

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