KOSGEB’den Kahramanmaraş’ta İşletmelere 131 Milyon Tl’lik Destek

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı başında programın yeni aşamasını duyurduğu program başarıyla uygulanmaya devam ediyor. 3. ve 4. Fazları devam eden programda imalat sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörleri de programa dahil oldu. Bu programda en az meslek lisesi ve üniversite mezunu gençlerin istihdamı hedef alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB kanalıyla yılbaşından bu zamana kadar KOBİ'lere 8,3 milyar lira kaynak sağlandığını, yeni mezun 90 bin gencin ise program kapsamında istihdam edildiğini açıklamıştı.

Bakan Varank’ın açıklamalarının ardından gözler Hızlı Destek Programına en fazla başvurunun yapıldığı illerden olan Kahramanmaraş’ta ise, KOSGEB İl Müdürü Yasin YÜKSEK, şehrimizde bulunan işletmelere 131 milyon 300 bin TL destek ödemesi yapıldığını söyledi. Program sonuna kadar 150 milyon destek ödemesi yapmayı planlıyoruz dedi.

İSTİHDAM BAŞINA 125 BİN TL DESTEK

Programın detaylarını anlatan Yüksek, ‘’ Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan ve alacağı ilave personeli 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdünde bulunan işletmeler, programa başvurmaya başladı. Mikro işletmelerin 2, küçük işletmelerin de 5 personele kadar yararlanabildiği programın 3’üncü döneminde 100 bin lira olan destek tutarı, 4’üncü fazda 125 bin liraya çıkartılmıştır. Program kapsamında 10 Ekim’de başvurularını yapan işletmeler, ilave personeli istihdam ederek 28 Kasım’a kadar ödeme taleplerini ilettiler.

İLK 24 AY ÖDEMESİZ!

İl Müdürü Yasin YÜKSEK, ‘’Desteği kullanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak. Sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle KOSGEB’e geri ödemede bulunacak. Geri ödemede, herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak. Desteğin ilk geri ödeme taksitleri Eylül 2024’te başlayacak’’ ifadelerini kullandı.

“KOSGEB Destekleri tamamen ücretsiz ve aracısız verilmektedir.”