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Köylerde tarımı hareketlendirecek proje: Tarımköy! Şehirlere göç duracak

Türkiye'de son yıllarda köylerden şehirlere gittikçe artan göçün önüne geçmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı. Bakanlık hazırladığı Tarımköy Projesi ile köyleri yeniden üretim merkezi haline getirip şehre göçü durdurmayı hedefliyor. Bu projeyle hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de tarım alanında Türkiye bir adım daha öne çıkacak.

Köylerde tarımı hareketlendirecek proje: Tarımköy! Şehirlere göç duracak

Köylerde tarımı hareketlendirecek proje: Tarımköy! Şehirlere göç duracak

Türkiye'de son yıllarda köylerden şehirlere gittikçe artan göçün önüne geçmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı düğmeye bastı. Bakanlık hazırladığı Tarımköy Projesi ile köyleri yeniden üretim merkezi haline getirip şehre göçü durdurmayı hedefliyor. Bu projeyle hem ekonomiye katkı sağlanacak hem de tarım alanında Türkiye bir adım daha öne çıkacak.

04 Mayıs 2021 Salı 10:12
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şehirlere göçün durdurularak tersine göç için köylerde yürüttüğü "Köy Konutları Projesi"ni geliştirerek Anadolu'da iş imkânı yaratacak ve üretimi artıracak "Tarımköy" projelerini başlattı.

Proje kapsamında Ağrı'da 350 ahır ve 3 veteriner binası, Bingöl'de ise 200 konut ve ahır inşasının ihalesi yapıldı. Köylerin yeniden üretim merkezi haline gelmesi sağlayacak projeyle hem ekonomiye katkı sağlanması, hem de tarım alanında Türkiye'nin yeniden şahlanması planlanıyor.

Milyonlarca insan iş bulma umuduyla yaptığı büyük göçün tersine dönmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Tarımköy projesi" geliştirildi. Anadolu'daki köyleri, ilçeleri geliştirmek, yeni iş imkânları yaratmak ve Anadolu'nun her bir şehrini kendi içinde üreten, rekabet edebilen ve şehrin sakinleri için her türlü ihtiyacı karşılayabilen bir konuma kavuşturmak amacıyla başlatılan proje büyük ilgi gördü.

30 İLDEN GERİ DÖNÜŞ OLDU
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilk adımı kırsal yerleşim alanlarının konut ve altyapı ihtiyaçları gidermek amacıyla TOKİ ile birlikte attı. Kırsalda yaşam koşulları iyileştirmesi ve kentten köye göçün yolunu başlatan "Köy Konut Projeleri" kapsamında 81 il valiliğine yazı gönderildi.

Valiliklerden köy konutları için uygun yerleşim alanlarının belirlenmesini ve taleplerin toplanması istendi. Bakanlığa kısa süre de 30 ilden geri dönüş sağlandı. 21 ilden, 548 köy-mahalleye konut inşası için başvuru yapılırken, 18 ilden ise yer bildirimi bilgisini alındı.

7 BİN KONUT TAMAMLANDI
Köy Konut projeleri kapsamında daha önce 45 ayrı projede 7 bin tarım köy konutunun yapımı tamamlandı. Şu an Elazığ'da bin 515, Malatya'da ise 654 tarım köy tipi konut ve ahır projesinin çalışmaları ise ihale aşamasına geldi.

Tarımköy projesi bünyesinde Türkiye'de bir ilk ve model olacak ahır projesi ise Ağrı'dan başlatıldı. 550 milyon liralık yatırım bedeli olan bu projede 350 ahır ve 3 veteriner binasının ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı. Yine Tarımköy projeleri kapsamında Bingöl'de 200 konut ve ahır için proje çalışmaları başlatıldı.

KÖYLER ÜRETİM MERKEZİNE DÖNÜŞECEK
Projeyle kırsal alanda yaşam standartlarını iyileştirme, köylerdeki üretimi artırma ve ekonomiye katkı sağlanması amaçlanırken, köyler, çiftçiler için yeniden üretimin merkezi haline dönüşecek.

Anadolu'daki köylerin ve ilçelerin geliştirilmesi sağlanacak, aynı zamanda ekonomiye katkı sunacak projeyle Anadolu'nun her bir şehrini kendi içinde üreten, rekabet edebilen, şehrin sakinleri için her türlü ihtiyacı karşılayabilen bir konuma kavuşacak. Yeni iş imkânlarının yaratılmasını hedefleyen proje, şehirlere göçü durdurarak, her ilin kendi içinde dengeli bir şekilde büyümesini sağlayacak.

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Köylerde Tarımı Hareketlendirecek Proje: Tarımköy! Şehirlere Göç Duracak
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