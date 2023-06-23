Kredi kartında faiz arttı!

Kredi kartlarında azami akdi ve gecikme faizlerinde dikkate alınan referans oranla ilgili değişikliğe de giden Merkez Bankası, bugünden sonra referans oran için Para Politikası Kurulu toplantısı yapılması durumunda toplantının yapıldığı tarihteki en güncel verileri dikkate alarak hesaplama yapacak.

Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki Merkez Bankası, ilk icraatında politika faizini artırmasının hemen ardından kredi kartına uygulanan azami faiz oranlarını da yükseltti. Halen yüzde 1.36 olan ve Merkez Bankası tarafından daha önce Temmuz ayında da geçerli olacağı ifade edilen kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1.91'e yükseltildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kredi kartlarına uygulanacak azami faiz oranı her ay Merkez Bankası tarafından ilan edilen 'referans faiz oranına' 0.55 puan eklenerek belirleniyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliği ile referans faiz 0.88'den 1.36'ya yükseltildi. Buna göre yüzde 1.36'ya 0.55 puan eklenmesiyle Temmuz ayından itibaren kredi kartına uygulanacak azami faiz oranı yüzde 1.91'e yükseltilmiş oldu.

REFERANS ORANDA DA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

Öte yandan Merkez Bankası ticari müşterilere uygulanan ücretler ve kredi kartlarında azami akdi ve gecikme faizlerinde dikkate alınan referans oranla ilgili de değişikliğe gitti. İlgili değişiklikle Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı tebliğle yürürlüğe girdi.

TOPLANTININ YAPILDIĞI TARİHTEKİ VERİLER BAZ ALINACAK

Daha önce her ayın sondan beşinci iş gününde ilan edilen referans oran bundan böyle bu günden sonra Para Politikası Kurulu toplantısı yapılması durumunda toplantının yapıldığı tarihte en güncel veriler dikkate alınarak hesaplanacak. Yapılan değişiklikle referans oranla ilgili olarak tebliğe şu madde eklendi:

"Referans oran Merkez Bankasınca her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilir. Ancak, ilgili ayın sondan beşinci iş gününden sonra aynı ayda Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılması halinde, referans oran toplantının yapıldığı tarihteki en güncel veriler çerçevesinde hesaplanarak ilan edilir. İlan tarihi itibarıyla hesaplanan referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenir."