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Kurumlar Vergisi'nde indirim planı! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

2017'de yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte 3 yıl için belirlenen Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmıştı.

Kurumlar Vergisi'nde indirim planı! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

Kurumlar Vergisi'nde indirim planı! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

2017'de yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte 3 yıl için belirlenen Kurumlar Vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmıştı.

15 Ekim 2020 Perşembe 11:02
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Bu oranın geçerlilik süresi 31 Aralık 2020'de dolarken, edinilen bilgiye göre Kurumlar Vergisi'nin yüzde 15 ile yüzde 18 arasında olmasının öngörüldüğü öğrenildi.

2017 yılında yürürlüğe giren bir düzenlemeyle Kurumlar Vergisi oranı, 2018-2019 ve 2020 yıllarında geçerli olmak üzere 2 puan arttırılmıştı.

3 yıl için belirlenen geçici oranla Kurumlar Vergisi, yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkarılmıştı.

Bu oranın geçerlilik süresi, 31 Aralık 2020'de dolacak. Yeni bir düzenleme olmaması halinde Kurumlar Vergisi oranı, 2021 başından itibaren yüzde 20 olacaktı. Ancak ekonomi yönetiminin yeni bir hazırlık yürüttüğü belirtildi.

NTV'nin haberine göre, Kurumlar Vergisi'nde indirim planlanırken 10 milyon Lira'nın altında ve üstünde ciroya göre yeni oranlar belirlenecek.

Kurumlar Vergisi oranlarının yüzde 15 ile yüzde 18 arasında olması öngörülüyor.

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