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LPG'ye de dev zam geliyor

Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz ay peş peşe gelen zamlarla kapattı. Rekor seviyelere ulaştı. Şubat ayına da zamlarla başlayan akaryakıtta benzin ve motorin ile birlikte LPG'ye de dev zam geliyor.

LPG'ye de dev zam geliyor

LPG'ye de dev zam geliyor

Akaryakıt fiyatları geçtiğimiz ay peş peşe gelen zamlarla kapattı. Rekor seviyelere ulaştı. Şubat ayına da zamlarla başlayan akaryakıtta benzin ve motorin ile birlikte LPG'ye de dev zam geliyor.

01 Şubat 2022 Salı 10:50
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Geçtiğimiz ayı zamlarla kapatan akaryakıt fiyatları şubat ayınada yeni zamlarla merbaha dedi. Benzin fiyatı, motorin ve LPG fiyatlarına gelen zamlar sürücüleri bezdirdi. Akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar göründü.

Uluslararası piyasalarda artan brent petrol fiyatı ve dolar kurunda yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı. Akaryakıtta beklenen benzin ve motorin fiyatına zam sonrası LPG’ye zam geleceği kesinleşti.

LPG fiyatı son olarak 12 Ocak’ta EPGİS’in açıklamasına göre, 29 kuruş zamlanmıştı. Akaryakıt sektörü kaynakları, LPG fiyatı için çarşamba gününden geçerli olmak üzere yeni bir zammın geleceği bildirildi.

Zam miktarı ise 38 kuruş olarak belirtildi. İstanbul’da LPG otogaz fiyatı 9,36 Ankara’da 9,34 TL İzmir’de 9,16 liradan, Antalya’da 9,25 ve Bursa’da 9,17 TL’den satılıyor.

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LPGye De Dev Zam Geliyor
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