LPG'ye de dev zam geliyor

Geçtiğimiz ayı zamlarla kapatan akaryakıt fiyatları şubat ayınada yeni zamlarla merbaha dedi. Benzin fiyatı, motorin ve LPG fiyatlarına gelen zamlar sürücüleri bezdirdi. Akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar göründü.

Uluslararası piyasalarda artan brent petrol fiyatı ve dolar kurunda yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı. Akaryakıtta beklenen benzin ve motorin fiyatına zam sonrası LPG’ye zam geleceği kesinleşti.

LPG fiyatı son olarak 12 Ocak’ta EPGİS’in açıklamasına göre, 29 kuruş zamlanmıştı. Akaryakıt sektörü kaynakları, LPG fiyatı için çarşamba gününden geçerli olmak üzere yeni bir zammın geleceği bildirildi.

Zam miktarı ise 38 kuruş olarak belirtildi. İstanbul’da LPG otogaz fiyatı 9,36 Ankara’da 9,34 TL İzmir’de 9,16 liradan, Antalya’da 9,25 ve Bursa’da 9,17 TL’den satılıyor.