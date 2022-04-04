Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında...
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık...
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini Yaşıyoruz
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini...
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya geldi
Başkan Okay eğitimcilerle bir araya...
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı
Başkan Okay’dan kütüphane haftası mesajı

LPG'ye Zam Geliyor

Akaryakıta son haftalarda devam eden indirimler yerini zamma bıraktı. LPG'ye 5 Nisan itibariyle 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtildi.

LPG'ye Zam Geliyor

LPG'ye Zam Geliyor

Akaryakıta son haftalarda devam eden indirimler yerini zamma bıraktı. LPG'ye 5 Nisan itibariyle 60-65 kuruş arası zam geleceği belirtildi.

04 Nisan 2022 Pazartesi 10:43
banner459

Benzin ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı LPG'ye geçen araç sahiplerine şok.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60 ile 65 kuruş arası zam bekleniyor.

Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. Türkiye'de iki hafta önce akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla benzin ve motorin 25 TL'ye dayanmıştı.

Son haftada ise küresel brent petroldeki fiyatların düzmesi nedeniyle Türkiye'de de akaryakıt fiyatları gerilemişti.

1 Nisan itibariyle Türkiye'de evlerde kullanılan doğalgaza yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 zam geldi.

Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam yapıldı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elektriğe örtülü zam!
Elektriğe örtülü zam!
Kahramanmaraş'ta altın tozlarının kanalizasyona akması engellenecek
Kahramanmaraş'ta altın tozlarının kanalizasyona akması engellenecek
Benzine indirim geliyor!
Benzine indirim geliyor!
Doğalgaza zam!
Doğalgaza zam!
Türkiye'nin en ucuz ekmeği Kahramanmaraş’ta!
Türkiye'nin en ucuz ekmeği Kahramanmaraş’ta!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber