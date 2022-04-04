LPG'ye Zam Geliyor

Benzin ve motorin fiyatlarındaki yüksek artıştan dolayı LPG'ye geçen araç sahiplerine şok.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 4 Nisan Pazartesi ile 5 Nisan Salı günlerinde 60 ile 65 kuruş arası zam bekleniyor.

Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 liraya dayanacak. Türkiye'de iki hafta önce akaryakıt fiyatlarına gelen zamlarla benzin ve motorin 25 TL'ye dayanmıştı.

Son haftada ise küresel brent petroldeki fiyatların düzmesi nedeniyle Türkiye'de de akaryakıt fiyatları gerilemişti.

1 Nisan itibariyle Türkiye'de evlerde kullanılan doğalgaza yüzde 35, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 44,30, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 50 zam geldi.

Sanayi abonelerinin elektrik fiyatlarına yüzde 20.01 ile yüzde 26,37 arasında zam yapıldı.