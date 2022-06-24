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Maraş Biberi Marbi İle İstanbul'da

Kahramanmaraş coğrafi işaret tescilli "Maraş Biberi" şehrin yöresel de dünya markası MARBİ Yöresel ile İstanbul da.

Maraş Biberi Marbi İle İstanbul'da

Maraş Biberi Marbi İle İstanbul'da

Kahramanmaraş coğrafi işaret tescilli "Maraş Biberi" şehrin yöresel de dünya markası MARBİ Yöresel ile İstanbul da.

24 Haziran 2022 Cuma 13:52
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İstanbul Yenikapı etkinlik alanında dün başlayan ve pazar akşamına kadar sürecek Kahramanmaraş Tanıtım Günleri"nde şehrin yöresel ürünler başta olmak Kırmızı Biber çeşitlerinde dünya markası olma yolunda "MARBİ Gödeoğlu Yöresel" Kahramanmaraş neredeyse biz oradayız diyerek İstanbul'da yerini aldı.

Marbi ailesinden Abdülsamet ve Mine Gödeoğlu bizzat ziyaretçi ve müşterilere yakından ilgilendiğini belirtirken Abdülsamet beyin resim çizim sürprizi ile tanışın. Marbi standı sahne solunda yöresel ürünler çadırında girişin sağdan 5.sırada yer alan görkemli standı yöresel ürün zenginliği ve memnun müşteri anlayışıyla dikkat çekiyor.

Sizleri de Yenikapı etkinlik alanında Kahramanmaraş Tanıtım Günleri yöresel ürünler çadırına bekliyor. Dün akşam Şevket Gürlek sahne alırken bu akşam Zara Yarın akşam Zeynep Başkan ve Pazar akşamı Ceza sahne alacak.

Yenikapı etkinlik alanına Marmaray başta olmak üzere tüm toplu taşıma araçları ve geniş otopark imkanlarıyla şahsi aracınızla katılabilirsiniz.

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Maraş Biberi Marbi İle İstanbulda
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