Maraşlı Assan Makina, Küresel Rekabete Hazır

Ticaret Bakanlığı’nın Alım Heyeti desteği ve uygulanan Overseas Buyer programı sayesinde bu yıl 6.000’i yurt dışından, toplam 30 bin satın almacının ziyaret edeceği Asansör İstanbul’da, dört gün boyunca yaklaşık 500 milyon dolarlık ticaretin gerçekleşmesi bekleniyor. 10-13 Mart 2022 tarihlerinde Tüyap Beylikdüzü’nde gerçekleşecek fuar, konut ve ticari bina asansörlerinden hastane asansörlerine, ev içi asansör ve kişisel taşıyıcılardan oto asansörlerine, yük ve servis asansörlerinden engelli asansörlerine kadar tüm yeni makine, ekipman ve teknolojilere ev sahipliği yapacak.

Uluslararası Asansör İstanbul, sektörün 3 yıl aradan sonra gerçekleşecek ilk yüz yüze ticaret fuarı olacak. “Balkanlar’dan Kafkaslara, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan geniş bir ticaret ağının merkezinde yer alan Türkiye, coğrafi konumu, lojistik gücü, kaliteli üretim potansiyeli ve uygun maliyet avantajıyla, dünya ticaretinin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor. İstanbul’da 17.’sini düzenleyeceğimiz fuarımız da asansör ticaretinde dünyanın merkezi konumunda bulunuyor” diyen Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, fuarın, aralarında Kahramanmaraşlı asansör firmasının da olduğu katılımcılarına önemli ihracat fırsatları ve satın alma talepleri sunacağını söyledi.

Asansör İstanbul ziyaretçisi her 5 profesyonelden biri yurt dışından

Yıllık ortalama 1 – 1,5 milyar dolar ciroya sahip Türkiye Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayinin, yeniden şekillenen dünya tedarik zincirinde avantajlı konuma geçmek için rotasını yurt dışına çevirdiğini ifade eden Zekeriya Aytemur, hem Ticaret Bakanlığı’nın Alım Heyeti desteğinin hem de uygulamaya koydukları Overseas Buyer programının, fuardaki sektörel ihracata ivme kazandıracağını söyledi. Overseas Buyer Programı hakkında bilgi veren Aytemur; “2019 yılında düzenlendiğimiz son fuarda başta İran, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır, Ürdün, Rusya, Ukrayna, Fas ve İtalya olmak üzere yurt dışından binlerce ziyaretçiyi ağırladık. Yabancı ziyaretçi oranı yüzde 20’ye çıkan Asansör İstanbul’un 2022 buluşması için Overseas Buyer adını verdiğimiz bir program uyguladık. Program sayesinde asansör ve yürüyen merdiven sektörünün dünya genelindeki büyük alıcılarını özel olarak fuara davet ederek, doğrudan katılımcılarımızla buluşmalarını sağlıyoruz. Bu sayede hem yurt dışı satın almacı oranımızı hem de fuarda gerçekleşecek ticaret hacmini artırmayı hedefliyoruz” dedi.