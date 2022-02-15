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Marketlerin KDV oyunu! Önce zam sonra indirim!

Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirimi yapılacağını açıklamasından sonra uygulama bugün başlatıldı. Ancak bazı marketlerin 5 gün önceki fiyatlarına fahiş zam yapıp ürünlerini eskisinden bile zamlı sattıkları ortaya çıktı.

Marketlerin KDV oyunu! Önce zam sonra indirim!

Marketlerin KDV oyunu! Önce zam sonra indirim!

Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirimi yapılacağını açıklamasından sonra uygulama bugün başlatıldı. Ancak bazı marketlerin 5 gün önceki fiyatlarına fahiş zam yapıp ürünlerini eskisinden bile zamlı sattıkları ortaya çıktı.

15 Şubat 2022 Salı 12:13
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde enflasyonla mücadele kapsamında vatandaşa destek vermek amacıyla temel gıda ürünlerinde yüzde 7'lik KDV indirimine gidildiğini açıkladı.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLATILDI

Merakla beklenen uygulama bugün başlatıldı. Önceki gün açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, indirimlere uymayan marketlerin gözünün yaşına bakılmayacağını belirtti. Fakat bazı marketler haksız kazançta yeni bir yol üretti.

3.5 TL'LİK ÜRÜNÜ 4.90 YAPTILAR

Bir market zinciri, 9 Şubat'ta 3.5. TL'ye sattığı ürünü KDV indirimine rağmen bugün 4.90 TL'ye çıkarıp ardından da indirimli olarak 4.60 TL'den satmaya başladı. Aynı markete bugünden itibaren zam geldiği ve çalışanların gün boyunca etiket değiştirdikleri öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Marketlerin KDV Oyunu! Önce Zam Sonra Indirim!
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