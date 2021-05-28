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Mehmet Ağar İstifasını Verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Mehmet Ağar'a çağrıda bulunarak Bodrum'da bulunan Yalıkavak Marina'daki görevini bırakmasını istemişti. Mehmet Ağar, 10-15 gün önce marinanın yönetim kuruluna istifa dilekçesini verdiğini açıkladı.

Mehmet Ağar İstifasını Verdi

Mehmet Ağar İstifasını Verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in iddiaları sonrası Mehmet Ağar'a çağrıda bulunarak Bodrum'da bulunan Yalıkavak Marina'daki görevini bırakmasını istemişti. Mehmet Ağar, 10-15 gün önce marinanın yönetim kuruluna istifa dilekçesini verdiğini açıkladı.

28 Mayıs 2021 Cuma 17:07
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Yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratan Sedat Peker'in iddialarına yanıt vermek adına geçtiğimiz günlerde TV programında canlı yayına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peker'in iddialarının hedefindeki eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a çağrıda bulunan ve Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrılmasını isteyen Bakan Soylu'ya Ağar'dan yanıt gecikmedi.

"Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana"
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ve yaklaşık iki hafta önce ameliyat olan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, Sözcü'nün sorularını telefonda yanıtladı. Ameliyat olduktan sonra İstanbul'daki evinde dinlendiğini belirten Ağar, şunları söyledi: "Yeni ameliyat olup hastaneden çıktım, İstanbul'da evimdeyim. Benim Bodrum'da ne işim var. Hastaneden yeni çıktım evdeyim. Ben bu olaylar başladığı anda Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak istediğimi ifade ettim. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana.

"Ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim"
Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de zamanım da yok."

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Mehmet Ağar İstifasını Verdi
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