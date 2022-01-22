Memur olmak isteyenler dikkat! 6.249 TL maaşla 7 bin kişi alınacak…

Pek çok devlet kurumu, personel alımları için alım ilanlarını yayınlarken 7 binden fazla alım yapılacağı da söyleniyor. İşte 6.249 TL maaşlı personel alım listesi..

Devlet kadrosuna kadrolu yada sözleşmeli olarak girmek isteyen adaylar için pek çok kurumdan peş peşe açıklamalar yapılmaya başladı. Türkiye genelinde 7 bine yakın personel alımlarının başlatılacağı bilgisi paylaşılırken adaylar en düşük 6.249 TL maaşla memur olmak isteyen adaylar memurluk için başvuru şartlarını merak ediyor.



Hangi kadrolara alım yapılacağına dair merak edilen sorunun yanıtı için işte 2022 yılı Ocak ayından itibaren personel ve memur alımları kadro listesinden bazıları:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI



- Çeşitli alanlar toplam 4.175 personel



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI



- 923sSpor uzmanı, psikolog ve gençlik çalışanı



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI



- 652 kişi yurt yönetim personeli



ADALET BAKANLIĞI



- İcra ve müdür yardımcısı için 550 kişi,



ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ



- 152 psikolog, veteriner, mühendis



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI



- 135 avukat, tekniker ve büro personeli



GENELKURMAY BAŞKANLIĞI



- 80 uzman yardımcısı



DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



- 75 zabıta memuru



DEVLET SU İŞLERİ



- 70 mühendis



CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI



- 30 uzman yardımcısı



ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI



- 19 uzman yardımcısı



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI



- 15 kültür ve turizm uzman yardımcısı



KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



- 12 itfaiye eri



TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI



- 10 uzman yardımcısı



SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI



- 10 uzman yardımcısı



KUMLUCA BELEDİYESİ



- 8 zabıta memuru



KONYA KARATAY BELEDİYESİ



- 7 şehir plancısı, memur, tahsildar personeli



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ



- 7 mimar, yazılımcı



SULUSARAY BELEDİYESİ



- 6 itfaiye eri, zabıta memuru



TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU



- 6 güvenlik ve temizlik personeli



DANIŞTAY



- 5 hizmetli



HELAL AKREDİTASYON KURUMU



- 3 uzman yardımcısı



SERHAT KALKINMA AJANSI



- 3 uzman personel



KILIÇARSLAN BELEDİYESİ



- 2 tahsildar, bilgi işlemci



BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ



- 2 müfettiş yardımcısı



DEREBUCAK BELEDİYESİ



- 2 zabıta memuru