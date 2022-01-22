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Memur olmak isteyenler dikkat! 6.249 TL maaşla 7 bin kişi alınacak…

2022 yılında memur olmak isteyen adaylar kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışabilecekleri araştırıyorlar.

Memur olmak isteyenler dikkat! 6.249 TL maaşla 7 bin kişi alınacak…

Memur olmak isteyenler dikkat! 6.249 TL maaşla 7 bin kişi alınacak…

2022 yılında memur olmak isteyen adaylar kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışabilecekleri araştırıyorlar.

22 Ocak 2022 Cumartesi 09:09
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Pek çok devlet kurumu, personel alımları için alım ilanlarını yayınlarken 7 binden fazla alım yapılacağı da söyleniyor. İşte 6.249 TL maaşlı personel alım listesi..

Devlet kadrosuna kadrolu yada sözleşmeli olarak girmek isteyen adaylar için pek çok kurumdan peş peşe açıklamalar yapılmaya başladı. Türkiye genelinde 7 bine yakın personel alımlarının başlatılacağı bilgisi paylaşılırken adaylar en düşük 6.249 TL maaşla memur olmak isteyen adaylar memurluk için başvuru şartlarını merak ediyor.

Hangi kadrolara alım yapılacağına dair merak edilen sorunun yanıtı için işte 2022 yılı Ocak ayından itibaren personel ve memur alımları kadro listesinden bazıları:

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

- Çeşitli alanlar toplam 4.175 personel

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

- 923sSpor uzmanı, psikolog ve gençlik çalışanı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

- 652 kişi yurt yönetim personeli

ADALET BAKANLIĞI

- İcra ve müdür yardımcısı için 550 kişi,

ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ

- 152 psikolog, veteriner, mühendis

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

- 135 avukat, tekniker ve büro personeli

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

- 80 uzman yardımcısı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

- 75 zabıta memuru

DEVLET SU İŞLERİ

- 70 mühendis

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

- 30 uzman yardımcısı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

- 19 uzman yardımcısı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

- 15 kültür ve turizm uzman yardımcısı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

- 12 itfaiye eri

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

- 10 uzman yardımcısı

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI

- 10 uzman yardımcısı

KUMLUCA BELEDİYESİ

- 8 zabıta memuru

KONYA KARATAY BELEDİYESİ

- 7 şehir plancısı, memur, tahsildar personeli

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

- 7 mimar, yazılımcı

SULUSARAY BELEDİYESİ

- 6 itfaiye eri, zabıta memuru

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU

- 6 güvenlik ve temizlik personeli

DANIŞTAY

- 5 hizmetli

HELAL AKREDİTASYON KURUMU

- 3 uzman yardımcısı

SERHAT KALKINMA AJANSI

- 3 uzman personel

KILIÇARSLAN BELEDİYESİ

- 2 tahsildar, bilgi işlemci

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ

- 2 müfettiş yardımcısı

DEREBUCAK BELEDİYESİ

- 2 zabıta memuru

Son Güncelleme: 22.01.2022 18:20
Anahtar Kelimeler:
Memur Olmak Isteyenler Dikkat! 6.249 TL Maaşla 7 Bin Kişi Alınacak…
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