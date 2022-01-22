Memur olmak isteyenler dikkat! 6.249 TL maaşla 7 bin kişi alınacak…

Pek çok devlet kurumu, personel alımları için alım ilanlarını yayınlarken 7 binden fazla alım yapılacağı da söyleniyor. İşte 6.249 TL maaşlı personel alım listesi..
Devlet kadrosuna kadrolu yada sözleşmeli olarak girmek isteyen adaylar için pek çok kurumdan peş peşe açıklamalar yapılmaya başladı. Türkiye genelinde 7 bine yakın personel alımlarının başlatılacağı bilgisi paylaşılırken adaylar en düşük 6.249 TL maaşla memur olmak isteyen adaylar memurluk için başvuru şartlarını merak ediyor.
Hangi kadrolara alım yapılacağına dair merak edilen sorunun yanıtı için işte 2022 yılı Ocak ayından itibaren personel ve memur alımları kadro listesinden bazıları:
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
- Çeşitli alanlar toplam 4.175 personel
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
- 923sSpor uzmanı, psikolog ve gençlik çalışanı
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
- 652 kişi yurt yönetim personeli
ADALET BAKANLIĞI
- İcra ve müdür yardımcısı için 550 kişi,
ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ
- 152 psikolog, veteriner, mühendis
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
- 135 avukat, tekniker ve büro personeli
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI
- 80 uzman yardımcısı
DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- 75 zabıta memuru
DEVLET SU İŞLERİ
- 70 mühendis
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI
- 30 uzman yardımcısı
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
- 19 uzman yardımcısı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
- 15 kültür ve turizm uzman yardımcısı
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
- 12 itfaiye eri
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI
- 10 uzman yardımcısı
SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI
- 10 uzman yardımcısı
KUMLUCA BELEDİYESİ
- 8 zabıta memuru
KONYA KARATAY BELEDİYESİ
- 7 şehir plancısı, memur, tahsildar personeli
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
- 7 mimar, yazılımcı
SULUSARAY BELEDİYESİ
- 6 itfaiye eri, zabıta memuru
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU
- 6 güvenlik ve temizlik personeli
DANIŞTAY
- 5 hizmetli
HELAL AKREDİTASYON KURUMU
- 3 uzman yardımcısı
SERHAT KALKINMA AJANSI
- 3 uzman personel
KILIÇARSLAN BELEDİYESİ
- 2 tahsildar, bilgi işlemci
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ
- 2 müfettiş yardımcısı
DEREBUCAK BELEDİYESİ
- 2 zabıta memuru