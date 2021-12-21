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Memur-Sen ek zam için harekete geçti!

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettiklerini duyurdu.

Memur-Sen ek zam için harekete geçti!

Memur-Sen ek zam için harekete geçti!

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettiklerini duyurdu.

21 Aralık 2021 Salı 18:36
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Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve beraberindeki heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etti. Yalçın, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Memur-Sen Yönetim Kurulu olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile ek zam talebini görüştüklerini bildirdi. Yalçın, "Görüşmede, vergi muafiyetinin nasıl yansıyacağını konuştuk. Ekonomideki dalgalanma nedeniyle alım gücü düşen kamu görevlileri için ek zam görüşmelerimizin başlamasını istedik." ifadesini kullandı.

MEMURLARA DA VERGİ MUAFİYETİ GELİYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Normalde asgari ücretlileri kapsayan vergi muafiyetinin kapsamı genişletildi. Böylece muafiyet memurlar dahil çalışan herkesi kapsayacak. Düzenlemeden 18,5 milyon çalışan yararlanacak.

"ENFLASYON FARKININ ÜZERİNDE BİR SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ YAPILACAK"

Bakanlık'tan memurların ek zammına ilişkin yapılan açıklamada şöyle denilmişti:

"Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

Son Güncelleme: 21.12.2021 18:52
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Memur-Sen Ek Zam Için Harekete Geçti!
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