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Menemen Lüks Oldu: Maliyeti 5 Yılda 5 Kat Arttı

Dar gelirli, öğrenci ve esnaf sofralarının vazgeçilmez yemeği menemen de lüks oldu. 4 kişi için menemen maliyeti 2017’de 8,5 TL iken, bugün 40 lirayı buldu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “2017’de menemen maliyeti de 8.5 liraydı. Şubat 2022’de ise domates ve sivri biberin kilosu 20 TL’ye, kuru soğan 2 TL’ye, yumurta 2.5 TL’ye ve Ayçiçek yağının beş litresi 140 TL’ye çıktı. Bugün 4 kişi için Menemen maliyeti 40 lira’’ dedi.

Menemen Lüks Oldu: Maliyeti 5 Yılda 5 Kat Arttı

Menemen Lüks Oldu: Maliyeti 5 Yılda 5 Kat Arttı

Dar gelirli, öğrenci ve esnaf sofralarının vazgeçilmez yemeği menemen de lüks oldu. 4 kişi için menemen maliyeti 2017’de 8,5 TL iken, bugün 40 lirayı buldu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “2017’de menemen maliyeti de 8.5 liraydı. Şubat 2022’de ise domates ve sivri biberin kilosu 20 TL’ye, kuru soğan 2 TL’ye, yumurta 2.5 TL’ye ve Ayçiçek yağının beş litresi 140 TL’ye çıktı. Bugün 4 kişi için Menemen maliyeti 40 lira’’ dedi.

20 Şubat 2022 Pazar 15:53
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Dar gelirli, öğrenci ve esnaf sofralarının vazgeçilmez yemeği menemen de lüks oldu. 4 kişi için, Menemen maliyeti 2017'de 8,5 TL iken, bugün 40 lirayı buldu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bir zamanlar fakir yemeğiydi, şimdi zengin yemeği oldu” dedi.

Aygun, “2017'de domatesin kilosu 5 TL, sivri biberin kilosu 5 TL, kuru soğanın kilosu 1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litrelik Ayçiçek yağı da 24 TL’ydi. Menemenin maliyeti 8,5 liraydı. Şubat 2022'de ise domates ve sivri biberin kilosu 20 TL'ye, kuru soğan 2 TL'ye, yumurta 2.5 TL'ye ve Ayçiçek yağının beş litresi 140 TL'ye çıktı. Bugün 4 kişi için Menemen maliyeti 40 lira'' açıklamasında bulundu.

MALİYETİ 5 KAT ARTTI

Aygün 4 kişi için 1 kilo domates, yaklaşık yarım kilo biber, 1 soğan, 4 yumurta ve 3-5 yemek kaşığı Ayçiçek yağıyla yapılan Menemen maliyetini yıllara göre şöyle açıkladı:

2017 yılının kasım ayında salkım domatesin kilosu 5 TL, sivri biberin kilosu 5 TL, kuru soğanın kilosu 1 TL, yumurtanın tanesi 27 kuruş ve 5 litrelik Ayçiçek yağının fiyatı 24 TL’ydi. Menemenin maliyeti ise 8.5 TL oluyordu.

Kasım 2020'de salkım domatesin kilosu 12.5 TL’ye, biberin kilosu 8.5 TL’ye, yumurtanın tanesi 0.8 TL’ye, soğanın kilosu 2.3 TL’ye ve 5 litrelik yağın kilosu 70 TL’ye yükseldi. Menemenin maliyeti 20.8 TL'ye çıktı.

Kasım 2021’de salkım domatesin kilosu 16 TL, sivri biberin kilosu 13 TL, kuru soğanın kilosu 2 lira 25 kuruş, yumurtanın tanesi 1 lira ve Ayçiçek yağının 5 litresi 90-95 liraya yükseldi. Menemenin maliyeti 28 TL'ye çıktı.

Şubat 2022'de ise salkım domatesin kilosu 20 TL'ye, sivri biberin kilosu 20 TL'ye, kuru soğanın kilosu 1.5-2 TL'ye, yumurtanın tanesi 2-2.5 TL'ye ve Ayçiçek yağının beş litresi 140 TL'ye çıktı. Menemenin maliyeti ise 40 TL oldu.

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Menemen Lüks Oldu: Maliyeti 5 Yılda 5 Kat Arttı
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