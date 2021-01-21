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Merkez Bankası’nın yılın ilk faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ocak 2021 toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu. TCMB, piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu.

Merkez Bankası’nın yılın ilk faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası’nın yılın ilk faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ocak 2021 toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası’nın faiz kararı belli oldu. TCMB, piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:15
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Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Ocak 2021 toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. TCMB, piyasa beklentisine paralel politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi.

TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 17,00 olarak kaldı. Ekonomistlerin beklentisi de faizlerin değişmeyeceği yönündeydi.

BİR SONRAKİ TOPLANTI 18 ŞUBAT'TA GERÇEKLEŞECEK

TCMB önceki bir önceki toplantısında faizi beklentilerin üzerinde artırarak, yüzde 15,00'ten yüzde 17,00'ye çıkarmıştı. TCMB'nin bir sonraki faiz karar toplantısı 18 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

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