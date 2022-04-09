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Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi.

Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam!

Mobil tarifelere yüzde 52.5 zam!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 15:31
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Bu ücret geçen yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş iti. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.

Mobil iletişimde şebekelerden yapılan arama ücretlerinde değişiklik yapıldı. BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil tarife ücretleri yüzde 52.5 zamlandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) internet sitesinde yer alan ve BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre, mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi. Bu ücret geçen yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruştu.

Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52.5 artmış oldu.

Yurtdışı aramanın dakika ücreti 12.23 TL'ye yükseltilirken, hat devir ücreti 23.32 TL'ye, numara değişikliğinin ve SIM kart değişikliğinin ücreti 53.20 TL'ye, açma /kapama ücreti 54.27 TL'ye, yurtdışı mesaj ücreti ise 88.49 TL'ye çıkartıldı.

1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kabul edilen Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi şöyle:

Anahtar Kelimeler:
Mobil Tarifelere Yüzde 52.5 Zam!
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