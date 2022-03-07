Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Son Dakika
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya...
Kadınlar Evimizin Çatısı, Gönlümüzün Sultanıdır
Kadınlar Evimizin Çatısı, Gönlümüzün Sultanıdır
Gençlik Meclisi’nden Anlamlı Proje
Gençlik Meclisi’nden Anlamlı Proje
KSÜ’de Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Sertifika Programı Tamamlandı
KSÜ’de Eğitim ve Öğrenci Koçluğu...
Yeşilay Varsa Hayat Var
Yeşilay Varsa Hayat Var

Motorin sessiz sedasız zamlandı

Akaryakıt kalemlerinden benzin ve motorin fiyatlarına geçen hafta peş peşe gelen ve 20 TL'ye çıkmasına yol açan zamlar yetmedi. Motorin gece yarısı sessiz sedasız zamlandı.

Motorin sessiz sedasız zamlandı

Motorin sessiz sedasız zamlandı

Akaryakıt kalemlerinden benzin ve motorin fiyatlarına geçen hafta peş peşe gelen ve 20 TL'ye çıkmasına yol açan zamlar yetmedi. Motorin gece yarısı sessiz sedasız zamlandı.

07 Mart 2022 Pazartesi 12:26
banner459

Akaryakıt fiyatlarına, Rusya'nın Ukrayna'yı bombardımana tutmasıyla zam üstüne zam geliyor. Geçen hafta 3 günde 3. kez zamlanan ve 20 TL'ye dayanan benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısı da zam geliyor.

BENZİN VE MOTORİN YENİ HAFTAYA ZAMLA BAŞLAYACAK

14 TL'yi aşan Dolar ve 130 doları aşan Brent petrol fiyatları nedeniyle sektör kaynakları motorine 1 TL 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam beklerken, akaryakıt fiyatlarına gizli zamlar yapılmaya devam ediyor.

MOTORİN GİZLİ GİZLİ ZAMLANDI

Yıl başından bu yana benzin ve motorin fiyatlarında gizli zamlar gündeme gelmişti.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre büyük akaryakıt dağıtım şirketleri, dün gece motorine 2 kuruş zam yaptı. Zammın ardından Motorinin litresi (illere göre küçük değişiklik gösterebilir) 19 TL 86 kuruştan 19 TL 88 kuruşa çıktı.

Öte yandan bir hafta önce indirim yapılan benzin fiyatına toplam 2,1 TL, motorin fiyatına toplam 3,68 TL zam geldi.

Anahtar Kelimeler:
Motorin Sessiz Sedasız Zamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş insanı Fatih Ölmez: “Felaket tellalı değiliz tehlikeyi öngörüyoruz!”
İş insanı Fatih Ölmez: “Felaket tellalı değiliz tehlikeyi öngörüyoruz!”
Tes-İş Genel Başkanı Akma, Kahramanmaraş'ta konuştu: “Bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon yüzde 100 oranında arttı”
Tes-İş Genel Başkanı Akma, Kahramanmaraş'ta konuştu: “Bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon yüzde 100 oranında arttı”
Kahramanmaraş’ta suya zam!
Kahramanmaraş’ta suya zam!
Kahramanmaraş tarımında Ziha dönemi
Kahramanmaraş tarımında Ziha dönemi
Türkiye'de Ayçiçek Yağı Gerginliği: Marketlerde Kuyruk Oluştu
Türkiye'de Ayçiçek Yağı Gerginliği: Marketlerde Kuyruk Oluştu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber