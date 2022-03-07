Motorin sessiz sedasız zamlandı

Akaryakıt fiyatlarına, Rusya'nın Ukrayna'yı bombardımana tutmasıyla zam üstüne zam geliyor. Geçen hafta 3 günde 3. kez zamlanan ve 20 TL'ye dayanan benzin ve motorin fiyatlarına bu gece yarısı da zam geliyor.

BENZİN VE MOTORİN YENİ HAFTAYA ZAMLA BAŞLAYACAK

14 TL'yi aşan Dolar ve 130 doları aşan Brent petrol fiyatları nedeniyle sektör kaynakları motorine 1 TL 44 kuruş, benzine 57 kuruş zam beklerken, akaryakıt fiyatlarına gizli zamlar yapılmaya devam ediyor.

MOTORİN GİZLİ GİZLİ ZAMLANDI

Yıl başından bu yana benzin ve motorin fiyatlarında gizli zamlar gündeme gelmişti.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre büyük akaryakıt dağıtım şirketleri, dün gece motorine 2 kuruş zam yaptı. Zammın ardından Motorinin litresi (illere göre küçük değişiklik gösterebilir) 19 TL 86 kuruştan 19 TL 88 kuruşa çıktı.

Öte yandan bir hafta önce indirim yapılan benzin fiyatına toplam 2,1 TL, motorin fiyatına toplam 3,68 TL zam geldi.