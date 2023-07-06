Motorine zam, LPG'ye indirim geldi!

Sürücüler güne kötü başladı çünkü akaryakıt fiyatları 6 Temmuz gecesine girildiği an gelen zamla güncellendi.

Motorin fiyatları gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam gelirken, LPG'de 65 kuruş fiyat indirimi gerçekleşti.

Benzin fiyatları tarafında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Hafta başında da benzin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam gelmiş ve zamlı fiyatlar da pompaya yansıtılmıştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,83 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.

LPG'nin litre fiyatı 11,08 lira oldu.