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Motorine zam, LPG'ye indirim geldi!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı gelen zam ve indirim ile sil baştan değişti. Motorin fiyatları zamlanırken LPG fiyatı indirim gördü.

Motorine zam, LPG'ye indirim geldi!

Motorine zam, LPG'ye indirim geldi!

Akaryakıt fiyatları gece yarısı gelen zam ve indirim ile sil baştan değişti. Motorin fiyatları zamlanırken LPG fiyatı indirim gördü.

06 Temmuz 2023 Perşembe 10:38

Sürücüler güne kötü başladı çünkü akaryakıt fiyatları 6 Temmuz gecesine girildiği an gelen zamla güncellendi.

Motorin fiyatları gece yarısı itibarıyla 87 kuruş zam gelirken, LPG'de 65 kuruş fiyat indirimi gerçekleşti.

Benzin fiyatları tarafında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Hafta başında da benzin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam gelmiş ve zamlı fiyatlar da pompaya yansıtılmıştı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,83 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26,19 liradan satılıyor.

LPG'nin litre fiyatı 11,08 lira oldu.

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Motorine ZamLPGye Indirim Geldi!
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