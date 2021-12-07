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MTV'de indirim hazırlığı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 2022 yılı kapsamında yeniden değerleme oranının yüzde 36 olarak belirlenmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de yaptığı gibi Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) oranı bu yılda da aşağı indirebileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi.

MTV'de indirim hazırlığı!

MTV'de indirim hazırlığı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda 2022 yılı kapsamında yeniden değerleme oranının yüzde 36 olarak belirlenmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce de yaptığı gibi Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) oranı bu yılda da aşağı indirebileceği, bu yönde bir hazırlık yapıldığı öğrenildi.

07 Aralık 2021 Salı 12:18
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Başkan Erdoğan'ın dar gelirli kesimlerin sıkıntılarını gidermek için attığı adımlara bir yenisinin eklenmesi bekleniyor. AK Parti kulislerine göre daha önce de olduğu gibi MTV'deki 2022'deki artış ile ilgili özel bir uygulama yapılması yönünde bir çalışma yapıldığı, önümüzdeki günlerde karar verildiğinde konunun kamuoyu ile paylaşılacağı belirtiliyor.

MTV'DE YÜZDE 16'LIK BİR İNDİRİM GERÇEKLEŞEBİLİR

Yapılan çalışmaya göre Erdoğan, kendisine verilen yetkiyi kullanarak 2022 artışlarını yüzde 36 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranlarından değil, enflasyona yakın bir rakam olarak açıklayacak. Enflasyonun yüzde 20'ler civarında olduğu düşünülürse vatandaş için yaklaşık yüzde 16'lık bir indirim olacak.

BAŞKANIN YETKİSİ VAR

Bu arada, Başkan Erdoğan'ın vergi haç ve oranları ile ilgili yüzde 50'ye kadar düşürme yetkisi bulunuyor. Erdoğan bunu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapabiliyor.

Halen yollarda bulunan 25 milyon civarında aracın yapılacak düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor.

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MTVde Indirim Hazırlığı!
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