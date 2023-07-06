MTV'ye görülmemiş zam!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran enflasyonunu yüzde 3,92 olarak açıkladı ve yıllık enflasyon oranını yüzde 38,21 olarak belirledi. Bu oranlar belirlendikten sonra hükümet, memur zamlarını içeren teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu. 17 maddelik tasarıda, maaş zamlarının yanı sıra ek vergiler de yer alıyor. 2023 sonuna kadar trafiğe kayıtlı olan araçlar ve tescil edilecek yeni araçlar için Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ek bir artış getirildi ve miktar iki katına çıkarıldı. Ayrıca, kurumlar vergisi oranı yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltildi.

2023 yılı için geçerli olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi iki katına çıkarıldı. Aynı şekilde, genel kurumlar vergisi oranı da 2023 için yüzde 20'den yüzde 25'e yükseltildi. Cumhurbaşkanına Çevre Kanunu'nda öngörülen cezaların iki katına kadar çıkarılma yetkisi verildi. Ayrıca, kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışıyla gerçekleşen devir ve teslimlere yönelik istisna uygulaması kaldırıldı. Torba kanun düzenlemesiyle birlikte, akaryakıt ve doğalgazın içinde yer aldığı ÖTV listesine, maktu vergi tutarlarının 6 aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) oranında otomatik olarak artırılması öngörülüyor.

MTV'DE HANGİ ARAÇ İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

0-1300 motor

Matrahı 114 bin 000 liraya kadar

1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

1301-1600 motor

Matrahı 114.000 liraya kadar

1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı

1301-1600 cc

Matrahı 114.000 - 199.700 lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı

1301-1600 cc

Matrahı 199.700 lira ve üstü

1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

1601-1800 cc

Matrahı 285.800’ü aşmayanlar

1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı

Matrahı 285.800’ü aşanlar

1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

1801-2000 cc

Matrahı 285.800 lira

1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı

Matrahı 285.800 lira ve üstü

1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

2001 - 2500 cc

Matrahı 356.900 lira

1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı

Matrahı 356.900 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

2501 - 3000 cc

Matrahı 714.300 lira

1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı

Matrahı 714.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı

4001 cc ve yukarısı

Matrahı 1.357.700 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı

Matrahı 1.357.700 lirayı aşan

1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı

7-11 yaş

0-1300 cc

2022 MTV: 512 Lira

2023 MTV: 826 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 995 Lira

2023 MTV: 1606 Lira

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc

2022 MTV: 136 Lira

2023 MTV: 219 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 270 Lira

2023 MTV: 436 Lira

MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 295 TL

100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL

100-250 cc 12-15 yaş arası - 134 TL

251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL

251-650 cc 4-6 yaş arası - 618 TL

251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL