Nescoat, deprem sonrası Kahramanmaraş'ta güvenilir dış cephe uygulamalarına öncülük ediyor!

10 Yıl Fabrika Garantisi ile Güvence

Bölge müdürü Bilal Portakal'ın açıklamalarına göre, Nescoat, dış cephe mantolama ve boya işlerinde 10 yıl fabrika garantisi sunarak, bölgedeki vatandaşların güvenini kazandı.

Firmanın bu garantiyi verebilmesinin sebebi ise kullanılan malzemelerin tamamının kendi üretimleri olması ve yapılan uygulamaların fabrika tarafından denetlenmesi. Böylece, Nescoat markasıyla yapılan tüm işlerin kalite standartlarına uygunluğu ve uzun ömürlü olması sağlanıyor.

%30 Tamamlanmadan Ücret Talep Edilmiyor

Deprem sonrası inşaat sektöründe yaşanan fırsatçılığın önüne geçmek adına, Nescoat firması, yapılacak uygulamalarda işin %30'u tamamlanmadan hiçbir ücret talep etmiyor. Bu uygulama, hem firmaya olan güveni pekiştiriyor hem de kat maliklerinin maddi olarak zorlanmasını önlüyor. Bilal Portakal, bu uygulamanın, Nescoat bayilerinin titizlikle çalışmasını teşvik ettiğini ve müşterilere güven verdiğini belirtiyor.

Kredi Kartına Taksit ve Senetle Ödeme İmkânı

Nescoat, sunduğu ödeme kolaylıklarıyla da dikkat çekiyor. Yapılan projelerde, kat maliklerine vade farksız 8 aya kadar kredi kartına taksit imkânı sunuluyor. Kredi kartı kullanmayanlar için ise elden senet veya firma ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla faizsiz kredi seçenekleri sağlanıyor. Bu sayede, kat malikleri bireysel olarak ödeme yapabiliyor ve diğer maliklerle maddi bir bağımlılık yaşamıyorlar.

Ücretsiz Keşif ve Mimari Çizim İmkânı

Nescoat, dış cephe tadilatları için ücretsiz keşif ve mimari çizim hizmeti sunarak, kat malikleri ve site yönetimlerine büyük bir kolaylık sağlıyor. Firma, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlara ücretsiz keşif hizmeti sunarak, ihtiyaç duyulan tadilat ve yenileme çalışmalarını belirliyor ve en uygun teklifi sunuyor.

Enerji Kimlik Belgesi Ücretsiz Veriliyor

Nescoat, mantolama uygulamaları yapılan tüm projelerde, binalara ücretsiz enerji kimlik belgesi sunuyor. Bu belge, binaların enerji verimliliğini artıran mantolama işlemlerinin resmi olarak tanınmasını sağlıyor ve bina sahiplerine ek bir maliyet yükü getirmiyor.

Deprem Bölgelerinde Fırsatçılığın Önüne Geçiliyor

Nescoat, deprem sonrası yaşanan fırsatçılığa karşı aldığı önlemlerle de adından söz ettiriyor. Firmanın belirlediği fiyat skalasının dışına çıkmayan bayiler, müşterilere en uygun fiyatlarla hizmet veriyor ve deprem fırsatçılığına karşı duruş sergiliyor. Nescoat, bayilerinin sadece kendi ürünlerini kullanmalarını zorunlu kılarak, kalite standardını koruyor ve sahadaki işleri yakından denetleyerek müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

Kahramanmaraş'ta Nescoat Projeleri

Nescoat, Kahramanmaraş'ta birçok önemli projeyi başarıyla tamamladı. Zekeriyaköy Sitesi, İpek Saray Sitesi, Bura Sitesi, Boğaziçi Konutları, Zübeyde Hatun Sitesi ve Toprak Apartmanı gibi projelerde, Nescoat malzemeleri kullanılarak dış cephe yenileme işlemleri gerçekleştirildi. Bu projelerde, Nescoat'ın sunduğu garantiler ve kalite standartları sayesinde, binaların dış cepheleri hem estetik hem de dayanıklı hale getirildi.

Nescoat firması, deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremi fırsata çevirmeyen bir firma olarak hizmet verdiğini vurguluyor. Firmanın bölge müdürü Bilal Portakal, dış cephe tamir ve tadilat düşüncesi olan kat malikleri ve site yönetimlerine, ücretsiz keşif hizmeti ve teklif almak için firma ile iletişime geçmeleri çağrısında bulunuyor.

İletişim Bilgileri

Nescoat firmasının sunduğu hizmetler hakkında daha fazla bilgi almak ve ücretsiz keşif hizmetinden yararlanmak için 0542 829 9099 numaralı telefondan iletişime geçilebilir.

Nescoat, deprem sonrası inşaat sektöründeki fırsatçılığın önüne geçerek, bölgedeki vatandaşlara kaliteli ve güvenilir hizmet sunmayı hedefliyor. Firma, sektördeki standartları yükselterek, deprem sonrası yenileme çalışmalarında önemli bir rol oynuyor.