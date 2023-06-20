Net asgari ücret tutarı belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında dün yaptıkları ikinci toplantının ardından üçüncü toplantı bugün saat 11.00’de yapıldı. Toplantı sonrası asgari ücret tutarı açıklandı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü.

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Üçüncü toplantının ardından asgari ücret tutarı netleşti... Toplantının ardından açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücreti hem işçiyi memnun edecek, hem istihdamı koruyacak hem de sürekliliği sağlayacak şekilde düzenledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde karşımıza çıkacak tüm sorunları çözmeye niyetliyiz. Sosyal ve çalışma barışını korumak için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni asgari ücretin bayram öncesinde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Brüt asgari ücret 13 bin 414 lira, net asgari ücret 11 bin 402 lira oldu." dedi.

Böylece asgari ücrete ara zam oranı yüzde 34 oldu.

Dün Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde ikinci kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yaklaşık 2.5 saat süreyle yeni ücret artışını görüştü. Toplantıya Türk-İŞ, TİSK ve bakanlık heyetleri katıldı.

'500 DOLAR' FORMÜLÜNDEN VAZGEÇİLDİ

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, masaya hiçbir taraftan henüz rakam gelmediğini belirterek, 500 dolar formülünün rafa kalktığını ve ücreti TL üzerinden görüştüklerini bildirdi.

ATALAY: İNŞAALLAH ALIM GÜCÜMÜZ KORUNUR

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "13 gündür taraflar yoğun bir çalışma yapıyor. Bugün son noktaya geldik bakan bey rakamı açıkladı. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 34 bir zam var. İnşallah enflasyon belli bir noktaya gelir de alım gücümüz korunur. Pazardaki, marketteki fiyatların kontrol altına alınması temennimiz. Yoksa bu zamların anlamı kalmıyor" ifadelerini kullandı.

AKKOL: BAKANIMIZ MÜJDEYİ VERDİ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise, "Asgari ücrette ara zam konusunda bir mutabakat vardı. Hızlı bir şekilde bakanımız müjdeyi verdi. Biz de bunun memnuniyeti içerisindeyiz. İşçi, işveren ve devlet ayrılmaz bir bütündür. 500 TL asgari ücret desteği için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Artık odağımızı ülke refahına ve çalışma hayatının diğer konularına yönlendireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'la AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmüş Atalay bu görüşmenin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na geçmişti. Bakanlıktaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelmişti.

ASGARİ ÜCRET NET 8 BİN 506 LİRAYDI

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyordu. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruştu. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyordu.