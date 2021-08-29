Öğrenciye kira şoku!

Yüz yüze eğitimin başayacak olmasıyla birlikte öğrencilerin ev arayışı fiyatları uçurdu. Kiralanacak ev azalınca fırsatçılarla birlikte dolandırıcılar da hortladı. Yüksek fiyatlar yüzünden daha uygununu bulma derdinde olan vatandaş, kapora dolandırıcılarının eline düşüp parasını kaptırıyor. Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan evleri, düşük fiyatla ilana koyup, yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını istiyor.

Dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ardından ortadan kayboluyor.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Elden kapora vermeyin" diyerek "Dolandırıcılara çok dikkat etmek lazım. Bir yerde yayınlanmış ilanı alıyorlar, sosyal medyada, internette ilan veriyorlar. Öyle bir ilan yok aslında. Başka bir emlakçının sitesinden kopyalıyor, alıyor, düşük de bir fiyat yazıyor.

Örneğin 3 bin lira kirası olan eve bin 950 lira yazıyor. Kiralık ev arayan bazı vatandaşlar da tuzağa düşüyorlar. Kapora asla vermesinler. Bunlar, 'Çok talep var. Ciddiyseniz hemen bize bir kapora verin ki biz bunu başkasına kiralamayalım' diyorlar ama bir defa Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış yetki belgesi olup olmadığını sorgulayın. İkincisi gerçekten ikna olduysanız para gönderecekseniz asla elden vermeyin. O kiracılar banka hesabına yatırırsa bir talihsizlik karşısında suçlular bulunur" dedi.

Dolandırılan vatandaşların suç duyurusunda bulunması gerektiğini vurgulayan Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Güllü, "Evi kiralayan kişinin gerçekten emlakçı olup olmadığını mutlaka tespitini yapmamız lazım. Ve her türlü ödememiz veya sözleşmemizi mutlaka kayıt altına almamız ve belgelendirmemiz lazım.

Ödemelerimize banka aracılığıyla yaparsak çok daha sağlıklı olur. Çünkü en azından hesap sahibine ulaşma şansımız daha kolay olur" dedi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, vatandaşları piyasanın altında ev fiyatları görünce hemen kiralamamaları gerektiği konusunda uyararak "Vatandaş piyasanın çok altında bir ev gördüğü zaman ilanın sahte olduğunu anlamalı.

Dolandırıcılar genellikle şehir dışında olduklarını söylüyorlar. Havale göndermenizi istiyorlar 6 aylık ödeme alan da oluyor. Biz her zaman ev sahibiyle tanışmadan evi görmeden evi kiralamamanız gerektiğini söyledik" dedi. Üniversite öğrencilerinin kiralık talebi artınca fırsatçılar da zam yaptı. Özellikle büyük şehirlerde kira fiyatları iki katına çıktı. Başta istanbul olmak üzere birçok şehirde daha önce 2 bin lira olan evlerin kiraları 4 bin liraya kadar çıkıyor.

Özellikle üniversitelerin olduğu ilçelerin çevresindeki evlerde fiyatların uçması tepkilere yol açtı.