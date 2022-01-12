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OSB'ler 2 milyon 290 bin kişilik istihdamla rekor kırdı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Kütükcü, OSB’lerin 2 milyon 290 bin kişi ile tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaştığını söyledi.

OSB'ler 2 milyon 290 bin kişilik istihdamla rekor kırdı

OSB'ler 2 milyon 290 bin kişilik istihdamla rekor kırdı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Kütükcü, OSB’lerin 2 milyon 290 bin kişi ile tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaştığını söyledi.

12 Ocak 2022 Çarşamba 13:47
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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine, 2021'in enerji başta olmak üzere, ham madde, lojistik gibi pek çok kalemde maliyetlerin olağan üstü arttığı bir yıl olduğunu kaydetti.

OSB'ler üretti, Türkiye büyüdü

OSB'lerin tüm bu zor şartlara rağmen yılı çift haneli üretim artışlarıyla tamamladığını vurgulayan Kütükcü, "Üretimin en somut göstergelerinden birisi olan elektrik tüketimi 2021 yılında yüzde 12,9 arttı. Yani 2021 yılında da OSB'ler üretti, Türkiye büyüdü. Geçtiğimiz yıl OSB'ler, 200 bin yeni istihdam sağlayarak 2 milyon 290 bin kişi ile tarihin en yüksek istihdam rakamına ulaştı." diye konuştu.

OSB sayısı 363'e ulaştı

Kütükcü, 2021'de OSB'lerde yatırımcılara 2 bin yeni sanayi parseli tahsis edildiğini belirterek, "Ülkemizde şu anda OSB sayısı 363'e ulaştı. OSB'si olmayan ilimiz kalmadı. Geçtiğimiz yıl, OSB'lerde 3 bin 500 yeni işletme faaliyete geçti. Böylece OSB'lerimizdeki işletme sayısı 67 binin üzerine çıktı. Bu rakamlar da gösteriyor ki yatırımcıların OSB'lerimize olan ilgisi her geçen gün artıyor. Bu ilginin ve yatırım iştahının canlı tutulması için organize sanayi bölgelerinin yatırım avantajları artırılmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de imalat sanayinde kapasite kullanım oranlarının yüzde 79'a ulaştığını aktaran Kütükcü, artık ülkenin ek kapasiteye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Kütükcü, geçen yıl Türkiye’de 13 şehirde 17 yeni OSB kurulduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yeni ekonomi modelinin temelini oluşturan üretim, büyüme ve istihdamın sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni kapasite oluşturmak zorundayız. Bunun için de bir yandan yeni OSB’ler kurarak üretime kazandırırken, aynı zamanda mevcut OSB’lerimizin genişleme taleplerini karşılamak için bürokratik işlemlerin hızlandırılması şart."

Kütükcü, Türkiye'nin sanayi üretiminde lokomotif rol üstlenen organize sanayi bölgelerinin sanayi üretiminin yanı sıra mesleki eğitimde de rol model olduğunu ifade etti.

Organize sanayi bölgelerinde 79 meslek lisesinin eğitim hayatına başarılı bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Kütükcü, şunları kaydetti:

"OSB'lerimizdeki bu meslek liselerimize ilgi her geçen yıl daha da artıyor. 2020 yılında 48 bin olan OSB'lerimizdeki meslek liselerindeki öğrenci sayısı yüzde 27 artışla geçtiğimiz yıl 61 bine ulaştı. Gençlerimizin mesleki eğitime gösterdiği bu ilgi ülkemizin nitelikli üretim geleceği için son derece önemli."

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OSBler 2 Milyon 290 Bin Kişilik Istihdamla Rekor Kırdı
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