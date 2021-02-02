Otomobil almak isteyenler dikkat! 50 bin TL'lik araç 150 bin liraya çıktı

Sıfır otomobil fiyatları yükselişini sürdürüyor. Kredi faizlerinin de yüksek olması nedeniyle sıfır otomobil almak zorlaşıyor. Maddi imkanları sıfır otomobil almaya yetmeyen ancak ikinci el otomobil alabilecek kişiler ise imkanları dahilindeki otomobilleri tercih ediyor.

İkinci elde SUV grubuna yönelik olarak ilgi artıyor. Yerden yüksek olması, gösterişli durması tercih sebeplerinin başında yer alıyor. Ancak bazı SUV gruplarında hiçbir inceleme yapmadan satın alma gerçekleştirenler hem yakıt hem de parça temini ve fiyatları açısından büyük sıkıntılar yaşıyor.

SEÇENEKLER AZALDI

İkinci el piyasasını manipüle eden satıcılar nedeniyle fiyatlarda balon oluştu. Normalde yaşı gereğince 50 bin lira etmeyecek araçlar 100-150 bin lira bandında satışa konuluyor.

Alternatif olmamasından dolayı da ikinci el otomobile ihtiyacı olanlar maalesef bu araçlara yöneliyor. İkinci el otomobili yatırım aracı olarak görenler de al-satçılığa özeniyor. Aldığı arabayı 5 bin lira fazlasına satmaya çalışanlar da fiyatları yukarı çekiyorlar.

TEKNOLOJİSİ ESKİ SUV'LAR

100 bin lira civarında satışa çıkan SUV'ler hem yüksek motor hacmi hem de eski teknoloji şanzımanlarla satılıyor. Genelde 4 ileri otomatik vitese sahip olan bu araçların yakıt giderleri maksimum seviyeye ulaştı ve verimlilikleri de düştü.

Günümüzde 10 ileri otomatik vitesli araçlar mevcut. Birçok 100 bin liranın altındaki SUV ise Uzak Doğu menşeeli markalardan oluşuyor.

PARÇA TEMİNİ SORUN OLABİLİYOR

Eski olmalarından dolayı ucuz diye alınan SUV araçlar arıza yaptığında büyük sorun oluşturuyor. Sıfır parçası çok pahalıya satılanlar, parçası sadece hurdacılarda bulunanlar da var.

Eski olduğu için tamire yanaşmayan ustalar da işin içine girince gösterişli olmasına kanılarak alınan SUV'lar bir an önce elden çıkarılmak isteniyor.

YÜKSEK KİLOMETRE, HASAR, BOYA VAR

100 bin lira civarına satılan SUV araçlarda hasar kaydı, çok yüksek kilometre, boya, değişen gibi birçok olumsuz faktör bulunuyor. Aracı alırken bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor.

İŞTE 100 BİN LİRAYA SATILAN SUV ARAÇLAR

KIA Sorento 2006 model dizel otomatik 100 bin lira, Renault Koleos 2010 model dizel otomatik 100 bin lira, Nissan X-Trail 2005 model benzin-LPG otomatik 100 bin lira.

SsangYong Rodius 2007 model dizel manuel vites 100 bin lira, Nissan Qashqai 2011 model dizel manuel vites 100 bin lira, Chery Tiggo 2011 model benzin-LPG otomatik 100 bin lira.

Honda HR-V 2005 model benzin-LPG otomatik 99 bin lira, Land Rover Freelander 2005 model dizel otomatik 98 bin lira, Skoda Yeti 2010 model benzinli manuel vites 98 bin lira.

Dacia Duster 2012 model dizel manuel vites 97 bin lira, Hyundai Tucson 2005 model dizel otomatik vites 97 bin lira, Suzuki Grand Vitara 2006 model benzin-LPG manuel vites 97 bin lira.