Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...

Yıl sonunun yaklaşması ile de satış hedeflerini tutturmak isteyen birçok otomobil markası satışlarda 'sıfır faiz' kampanyasına gitti.

Araç piyasasında yaşanan fiyat hareketliliği son dönemde herkesi uygun fiyatlı araç bulmaya yönlendirdi. Son dakika gelen bilgilerde bazı markalar belirli modellerde faizleri sıfıra çekti.

İşte herkesin merak ettiği o ayrıntılar...

* 500 TL TAKSİT



Citroën Türkiye, Ekim ayına özel hazırladığı finansman kampanyalarını duyurdu. Markanın C3 modeli de, 50 bin TL kredi için aylık bin 500 TL taksit ödemesi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği ile kampanyaya dahil edildi. Hafif ticari model Berlingo'da ise 60 bin TL için 20 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği ile veya 18 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

0,99 FAİZ ORANI



Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Ekim ayına özel finansman seçeneklerini açıkladı. Bu kapsamda, A-Serisi Hatchback sahibi olmak isteyenler için 245 bin TL krediye 12 aya kadar yüzde 0.99 faiz oranı sunuluyor.

0 FAİZ SEÇENEĞİ NİSSAN'DA DA VAR



Qashqai modelinin cam tavanlı dizel otomatik versiyonunda 75 bin liraya yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

OPEL DE KAMPANYAYA KATILDI



Ekim ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Opel, Corsa modelini 45 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0 faiz seçeneği ve 159 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuyor.

900 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR



Grandland X'i 303 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 70 bin TL kredi için, 15 ay, yüzde 0 faiz seçeneği ile satışa sunulurken, Crossland X ise 211 bin 300 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

SON DAKİKA! 15 AY YÜZDE 0 FAİZ



Opel Combo modeline de Ekim ayında, 45 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0 faiz seçeneği yer alıyor. Combo 170 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Markanın hafif ticari modeli Rifter ise, EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonlarında yüzde 0 faiz veya aylık 2 bin 500 TL taksit ile satışa sunuluyor.