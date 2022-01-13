Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Güngör’den Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman hakikatin yanında olandır’
Başkan Aydın, ‘Gazeteci her zaman...

Otomotivde ÖTV düzenlemesi! İşte yeni fiyatlar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, otomobilde ÖTV güncellemesi yapıldı. Motor hacmi bin 600'e kadar olan otomobillerde matrah dilimi 3'ten 5'e çıktı. Böylece bazı modellerde 40 bin liraya kadar indirim göründü. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası modele göre olası indirimler.

Otomotivde ÖTV düzenlemesi! İşte yeni fiyatlar

Otomotivde ÖTV düzenlemesi! İşte yeni fiyatlar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, otomobilde ÖTV güncellemesi yapıldı. Motor hacmi bin 600'e kadar olan otomobillerde matrah dilimi 3'ten 5'e çıktı. Böylece bazı modellerde 40 bin liraya kadar indirim göründü. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası modele göre olası indirimler.

13 Ocak 2022 Perşembe 12:31
banner459

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Motor 1600 santimetre küp (cm3) geçmeyenler için yüzde 45, 50, 80 şeklinde üç farklı dilimde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına ara kademeler eklendi.

HANGİ ARAÇ HANGİ DİLİMDE OLACAK?

ÖTV matrahı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller yüzde 45'lik vergi oranı diliminde yer alacak. 120 bin lirayı aşıp 150 bin liraya kadar olanlar yüzde 50'lik vergi diliminde değerlendirilecek. ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasında olan araçlar için ise oran yüzde 60 olarak belirlendi. 175 bin lira ile 200 bin aralığında olan araçlar da yüzde 70 vergi oranı içinde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstü için vergi oranı da yüzde 80 oldu.

Motor hacmi 1600 silindiri geçen, 2000 silindiri geçmeyen otomobillerde ise ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayanlar yüzde 45 vergi diliminde olacak. ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşıp, 210 bin TL'yi aşmayanlar ise yüzde 50'lik vergi diliminde yer alacak. Matrahı 210 bini aşan araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanacak.

DÜZENLEME FİYATLARA NASIL YANSIYACAK?

Vatandaşlar, ÖTV düzenlemesinden sonra hangi modelde ne kadar indirim olacağını araştırmaya başladı. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası olası indirimler:

Toyota Corolla 1.5 Vision

Mevcut fiyat: 404.250 - Olası yeni fiyat: 381.903

***

Toyota Corolla 1.5 Vision Multidrive S

Mevcut fiyat: 421.750 - Olası yeni fiyat: 398.431

***

Fiat Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 Urban
 

Mevcut fiyat: 418.500 - Olası yeni fiyat: 395.361

***

Fiat Egea Cross 1.0 Firefly

Mevcut fiyat: 378.400 - Olası yeni fiyat: 357.489

***

Renault Clio Joy 1.0 Tce ECO

Mevcut fiyat: 349.000 - Olası yeni fiyat: 310.444

***

Renault Clio Touch 1.0 Tce X-Tronic

Mevcut fiyat: 375.000 - Olası yeni fiyat: 354.278

***

Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik

Mevcut fiyat: 326.918 - Olası yeni fiyat: 290.816

***

Hyundai Bayon 1.4 MPI Jump Manuel

Mevcut fiyat: 332.142 - Olası yeni fiyat: 295.460

***

Hyundai İ20 1.4 MPI Jump Otomatik

Mevcut fiyat: 326.918 - Olası yeni fiyat: 290.816

Son Güncelleme: 13.01.2022 16:18
Anahtar Kelimeler:
Otomotivde ÖTV Düzenlemesi! İşte Yeni Fiyatlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğal gaz yardımında flaş detay
Doğal gaz yardımında flaş detay
OSB'ler 2 milyon 290 bin kişilik istihdamla rekor kırdı
OSB'ler 2 milyon 290 bin kişilik istihdamla rekor kırdı
Aralık ayı faturaları tek tek mercek altına alınıyor
Aralık ayı faturaları tek tek mercek altına alınıyor
Tekstilci çatıda bankalar sırada
Tekstilci çatıda bankalar sırada
Kahramanmaraş'taki meslek liselerinin cirosu salgın döneminde 10 milyon liraya yaklaştı
Kahramanmaraş'taki meslek liselerinin cirosu salgın döneminde 10 milyon liraya yaklaştı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber