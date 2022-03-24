ÖZ-KÖY süt ve süt ürünleri iade garantili satışın adresi oldu

Firmalar arasında fahiş fiyat artışının zirvede olduğu şu dönemde zam yapmayan ender kuruluşlardan olan Öz-Köy süt ve süt ürünleri, iade garantili ürün satışıyla müşterilerin tercih sebebi oluyor.

6 yıl önce 5 kardeşin Türkoğlu ilçesine bağlı Doluca Mahallesi’nde güç birliği yaparak kurduğu firma günlük 1 ton süt üretim kapasitesiyle başta yoğurt ve peynir olmak üzere, tere yağ, kaymak ve çökelek gibi organik ürünler üretiyor.

Firma sahiplerinden Hasan Zengin, firmalarının kuruluşuyla ilgili; “Organik ürüne olan ihtiyaca binaen sektöre girdik. Kendimize ait bir miktar arazimiz vardı, burada 5 kardeş güç birliği yaparak süt ve süt ürünlerine yönelik besi yaptık. Ardından 6 yıl önce temelini attığımız öz köy süt ürünleri olarak Türkoğlu’na bağlı Doluca köyünde üretime başladık.

2 inekle çıktığımız bu yolda hiç kredi kullanmadan, faize bulaşmadan şimdi çiftliğimizde 35 ineğimiz oldu. Burada elde ettiğimiz süt ürünlerini Kahramanmaraş’ta tüketiciye sunuyoruz.” dedi.

İADE GARANTİLİ SATIŞ

Türkoğlu merkezinde açtıkları işletmede iade garantili ürün satışı yaptıklarını ifade eden Zengin; “Günlük bir ton üretim kapasitemiz var. Üretimimiz arasında yoğurt, peynir, tereyağı, kaymak ve çökelek bulunuyor. Ürünlerimizin tamamı organik üretim, içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmuyor. Firma olarak sattığımız ürünler iade garantilidir. Müşterimizin aldığı üründen herhangi bir şikayeti varsa yada üründe bozulma olduğu takdirde doğrudan iade alıyoruz. Ürünlerde katkı maddesi kullanmadığımız için ürünleri kısa sürede bitirmek zorundayız. Müşterilerimizde bunu bildikleri için ürünleri taze taze tüketiyorlar.” diye konuştu.

FAHİŞ FİYAT YOK

Firmanın fiyat politikasıyla ilgili de bilgi veren Zengin; “Türkoğlu merkezinde açtığımız Öz Köy şarküteri satış mağazamızda kendi ürünlerimizi satıyoruz. Kahramanmaraş’ın yanı sıra tüm Türkiye’ye kargoyla ürün gönderiyoruz.

Fiyatlarımızda; tereyağın kilo gramı 75, peynir 55, yoğurt 6,5, süt 6, kaymak 80 ve çökelek 20-25 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

HEDEFTE 5 TON ÜRETİM VAR

Gelecek hedeflerini de açıklayan Zengin şunları kaydetti;

“Gelece dair yeni hedeflerimiz var. Üretimi arttırarak daha çok müşteriye ulaşmayı hedefliyoruz. Bugün 1 ton olan süt üretimimizi 5 tona çıkartmayı planlıyoruz. Ayrıca merkez ve Kahramanmaraş ilçelerinde de şubeleşme yoluna gideceğiz.

Sipariş vermek isteyenler 0539 297 02 82’nolu telefondan bize ulaşabilirler.”