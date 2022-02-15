Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Özhaseki'den fatura açıklaması, 1000 Tl'lik Fatura Geliyorsa Aslında O Fatura 4000 Liralık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında doğalgaz faturası ile ilgili konuştu. Özhaseki, 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75'ini devletin karşıladığını açıkladı. Özhaseki, "Doğal gazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu" dedi.

Özhaseki'den fatura açıklaması, 1000 Tl'lik Fatura Geliyorsa Aslında O Fatura 4000 Liralık

Özhaseki'den fatura açıklaması, 1000 Tl'lik Fatura Geliyorsa Aslında O Fatura 4000 Liralık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, katıldığı canlı yayında doğalgaz faturası ile ilgili konuştu. Özhaseki, 1000 liralık bir doğalgaz faturasının aslında 4000 lira olduğunu, yüzde 75'ini devletin karşıladığını açıkladı. Özhaseki, "Doğal gazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu" dedi.

15 Şubat 2022 Salı 12:05
banner459

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki A Haber ekranlarında yayınlanan Sebep Sonuç programında Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Özhaseki'nin açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise doğal gaz faturalarıyla ilgili bölüm oldu. "Doğal gazın yüzde 75'ini devlet karşılıyor" diyen Özhaseki, "Doğal gaz bir vatandaşa 1000 liralık geliyorsa aslında o fatura 4000 liralık" ifadelerini kullandı.

"DOĞAL GAZDA EN UCUZ ÜLKEYİZ"

Faturalara toplam maliyetin yazılmasını isteyen Özhaseki, Avrupa'da en ucuz doğal gazın Türkiye'de olduğunu savunarak, "Doğal gazda en ucuz ülkeyiz. Kesin bu" dedi.

FATURALARIN YARISINI DEVLET ÖDÜYOR

2022 sonunda enflasyonun tek haneye düşeceğini belirten Özhaseki, "Elektrik ve doğalgaz faturasının yarısını devlet ödüyor" şeklinde konuştu.

AK PARTİ'NİN OY ORANINI VERDİ

Özhaseki, AK Parti'nin oy oranıyla ilgili ise"Şu anki oyumuz yüzde 37 civarında. Ama gelecekte atacağımız adımlarla kararsızlardan gelecek destekle yüzde 40'ların üstüne çıkacağız." tahmininde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Özhasekiden Fatura Açıklaması1000 Tllik Fatura Geliyorsa Aslında O Fatura 4000 Liralık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altın Uçuşa Geçti
Altın Uçuşa Geçti
Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz 100 bin lira kredi!
Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz 100 bin lira kredi!
Altın sahipleri dikkat! Altın eve değerlenmiş bir şekilde dönecek...
Altın sahipleri dikkat! Altın eve değerlenmiş bir şekilde dönecek...
SGK 320 Euro hibe verecek! İşte aranan şartlar!
SGK 320 Euro hibe verecek! İşte aranan şartlar!
Karar resmi gazete’de! İşte KDV oranı indirilen gıda maddeleri
Karar resmi gazete’de! İşte KDV oranı indirilen gıda maddeleri

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber