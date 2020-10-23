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Pompaya indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına indirim yapıldığı bildirildi. EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruşluk indirim yapıldı.

Pompaya indirim geldi

Pompaya indirim geldi

Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına indirim yapıldığı bildirildi. EPGİS'ten yapılan son dakika açıklamasına göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruşluk indirim yapıldı.

23 Ekim 2020 Cuma 16:45
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Benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere indirim geldi. Buna göre benzin fiyatı 24/10/2020 tarihi itibariyle 12 kuruş gerilemiş olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Güncelleme: 23.10.2020 16:50
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