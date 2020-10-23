Pompaya indirim geldi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısı itibarıyla geçerli olmak üzere indirim geldi. Buna göre benzin fiyatı 24/10/2020 tarihi itibariyle 12 kuruş gerilemiş olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.