Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Baro başkanı Gül’den 10 Ocak...
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Ünal Ateş’ten 10 Ocak Çalışan...
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan gazeteciler günü mesajı!
Başkan Güven’den 10 Ocak çalışan...

Ptt sınavsız KPSS şartsız 15 bin personel alımı!

Son 3 sene içerisinde alım yapmayan PTT'nin 2022 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Ptt sınavsız KPSS şartsız 15 bin personel alımı!

Ptt sınavsız KPSS şartsız 15 bin personel alımı!

Son 3 sene içerisinde alım yapmayan PTT'nin 2022 yılında 15 bin personel alımı gerçekleştirmesi hedefleniyor.

31 Ocak 2022 Pazartesi 11:06
banner459

Bu doğrultuda PTT tarafından 35 yaşını aşmamış büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis, tekniker alımı yapılması bekleniyor. İşte PTT personel alımı için başvuru şartları…

PTT tarafından 2022 yılı içerisinde 15 bin personel alımı yapılması hedefleniyor. Bunun için kadrolarda özellikle 35 yaşından gün almamış büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis, tekniker alımı yapılması ve başvurularında ilerleyen tarihlerde kamuoyu ile paylaşılması ön görülüyor.

PTT personel alımına dair kadro dağılımının ise şu şekilde olması bekleniyor:

- Büro görevlisi

- Dağıtıcı eleman
- Avukat
- Mimar
- Mühendis
- Tekniker
- Gişe eleman

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları

- Türk vatandaşı olmak,
- Askerlikle ilgisi bulunmamak,
- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,
- Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,
- Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,
- Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
- Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak,
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak,
- Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Askerlikle ilgili bir engele sahip olmamak,
- 18 yaşından büyük, 35 yaşından küçük olmak,
- Mesleğin icra edilmesine neden olabilecek bir sağlık problemine sahip olmamak,
- Arşiv ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
- Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

2023 yılına kadar personel alımı yapacağını daha önceden açıklayan PTT, şu ana kadar herhangi bir şekilde alım ilanı yayınlanamadı. Ancak 2022’nin ilk ayları içerisinde 15 bin kişilik kadro açılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz tam olarak resmi bir tarih verilmese de başvuruların yakın bir zamanda başlaması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
Ptt Sınavsız KPSS şartsız 15 Bin Personel Alımı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arsatürk Gayrimenkul’den İzmir’de bir ilk
Arsatürk Gayrimenkul’den İzmir’de bir ilk
Kahramanmaraş'ta şehir içi ulaşıma zam!
Kahramanmaraş'ta şehir içi ulaşıma zam!
KMTSO’dan tekstil ihtisas gümrüğü müjdesi!
KMTSO’dan tekstil ihtisas gümrüğü müjdesi!
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kamu işçisi alım ilanı!
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kamu işçisi alım ilanı!
İlaç fiyatlarına dev zam geliyor!
İlaç fiyatlarına dev zam geliyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber