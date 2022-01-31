Ptt sınavsız KPSS şartsız 15 bin personel alımı!

Bu doğrultuda PTT tarafından 35 yaşını aşmamış büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis, tekniker alımı yapılması bekleniyor. İşte PTT personel alımı için başvuru şartları…

PTT tarafından 2022 yılı içerisinde 15 bin personel alımı yapılması hedefleniyor. Bunun için kadrolarda özellikle 35 yaşından gün almamış büro ve gişe memuru, dağıtıcı elemanı, avukat, mimar, mühendis, tekniker alımı yapılması ve başvurularında ilerleyen tarihlerde kamuoyu ile paylaşılması ön görülüyor.

PTT personel alımına dair kadro dağılımının ise şu şekilde olması bekleniyor:

- Büro görevlisi

- Dağıtıcı eleman

- Avukat

- Mimar

- Mühendis

- Tekniker

- Gişe eleman

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları

- Türk vatandaşı olmak,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

- Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

- Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,

- Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

- Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

- Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak,

- Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak

PTT Personel Alımı Başvuru Şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Askerlikle ilgili bir engele sahip olmamak,

- 18 yaşından büyük, 35 yaşından küçük olmak,

- Mesleğin icra edilmesine neden olabilecek bir sağlık problemine sahip olmamak,

- Arşiv ve güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,

- Kamu haklarından yasaklı olmamak.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

2023 yılına kadar personel alımı yapacağını daha önceden açıklayan PTT, şu ana kadar herhangi bir şekilde alım ilanı yayınlanamadı. Ancak 2022’nin ilk ayları içerisinde 15 bin kişilik kadro açılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz tam olarak resmi bir tarih verilmese de başvuruların yakın bir zamanda başlaması bekleniyor.