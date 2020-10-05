Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 27°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta öğrenciler internet istiyor
Kahramanmaraş’ta öğrenciler internet istiyor
CHP Onikişubat Teşkilatından Tabipler Odası ve Eğitim İş Sendikasına Ziyaret
CHP Onikişubat Teşkilatından Tabipler Odası...
Önce Akıllı Kavşak Ardından Asfalt
Önce Akıllı Kavşak Ardından Asfalt
Osmaniye Belediyesi’nden 4 Ekim dünya hayvanları koruma günü etkinliği
Osmaniye Belediyesi’nden 4 Ekim dünya...
Kahramanmaraş’ta toplu taşımada denetimler sürüyor
Kahramanmaraş’ta toplu taşımada denetimler sürüyor
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Reyhanlı barajı, Amik ovası'ndaki tarım arazilerine bereket katacak

Doğu Akdeniz'in verimli topraklarıyla öne çıkan Amik Ovası'nda, tarım arazilerinin sulanması ve taşkınların önlenmesi amacıyla inşa edilen Reyhanlı Barajı, Hataylı üreticilerin yüzünü güldürecek.

Reyhanlı barajı, Amik ovası'ndaki tarım arazilerine bereket katacak

Reyhanlı barajı, Amik ovası'ndaki tarım arazilerine bereket katacak

Doğu Akdeniz'in verimli topraklarıyla öne çıkan Amik Ovası'nda, tarım arazilerinin sulanması ve taşkınların önlenmesi amacıyla inşa edilen Reyhanlı Barajı, Hataylı üreticilerin yüzünü güldürecek.

05 Ekim 2020 Pazartesi 10:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferans yöntemiyle katıldığı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve diğer ilgililerin de Hatay'dan iştirak ettiği törenle dün açılışı yapılan Reyhanlı Barajı'nda, 10 Ocak'tan itibaren tutulmaya başlanan suyun seviyesi her geçen gün artıyor.

Amik Ovası'nda 585 bin 160 dekar arazinin sulanmasına imkan sağlayan, 480 milyon metreküp su toplama hacmine sahip Reyhanlı Barajı, birçok ürünün yetiştirilebildiği verimli topraklara bereket katacak.

Baraj sayesinde 200 bin dönüm alan da taşkınlardan korunacak.

- "Mısır ve pamuk sulamasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı"

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsettin Cüneydioğlu, AA muhabirine, ilçenin geniş ürün yelpazesine sahip olduğunu söyledi.

Reyhanlı Barajı'nın bölge çiftçisi için öneminden bahseden Cüneydioğlu, "Barajımız özellikle yer altı su kaynaklarının tükenmesini önleyecektir. Şu anda barajda belli bir seviyede su tutuldu ve Afrin Çayı'ndan gelen suyun kontrollü şekilde çiftçilerimizin hizmetine sunulmasıyla bu yıl mısır ve pamuk sulamasında hiçbir sıkıntı yaşanmadı." dedi.

Cüneydioğlu, barajla ilçe kırsalındaki 50 bin dönüm kurak arazinin suya kavuştuğunu vurgulayarak, "Reyhanlı Barajı hem tarım arazilerinin sulanmasını sağlayacak hem de daha önce yaşanan su baskınlarının önüne geçecek. Türkiye'de sayılı projelerden birinin burada olmasından dolayı mutluyuz. Baraj tam anlamıyla su dolduğu anda ovamız, çiftçimizin yüzünü güldürecek." diye konuştu.

- Bölge çiftçisi memnun

Barajdan bir süredir sulama yapan çiftçilerden Hamdullah Umut Cemiloğlu, Reyhanlı Barajı'nın tarım arazilerinin sulanmasında kendilerine büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Suriye sınırındaki Kuşaklı Mahallesi'ndeki 1200 dönüm arazisinde biber, pamuk, mısır, fıstık gibi ürünler yetiştirdiğini anlatan Cemiloğlu, barajla maliyetlerinin düştüğünü ve sulama imkanı sayesinde verimin de arttığını aktardı.

Üreticilerden Ahmet Cancı da arazilerini sulamak için 3 kilometre uzaktan yer altı borularıyla su getirdiklerini belirtti.

Su taşıma işlemlerinin kendilerine büyük maliyet oluşturduğunu ancak bunun barajla düştüğünü anlatan Cancı, aylık 25 bin liralık elektrik faturasından yüzde 75 tasarruf edeceğini bildirdi.

Cancı, Amik Ovası'nda her türlü ürün ektiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ovada ürün yelpazesi genişledi. Reyhanlı'da 600 dönüm arazide biber, fıstık ve pamuk gibi ürünler ekiyorum. Arazilerimi sulamak için 3 kilometre uzaklıktan yer altı borularıyla 500 metre derinlikten su çıkarıyoruz. Reyhanlı Barajıyla yer altı su kaynakları zenginleşecek ve bizler daha ucuz maliyetlerle arazilerimizi sulama imkanına kavuşmuş olacağız."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor
Kahramanmaraş’ta 50 bin ton şeker üretilmesi hedefleniyor
Benzin Fiyatlarına İndirim Geldi
Benzin Fiyatlarına İndirim Geldi
İkinci el otomobilde fiyat düşüşü beklentisi
İkinci el otomobilde fiyat düşüşü beklentisi
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ‘Zirvedeki 30 Güçlü Lider’ Arasına Girdi
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ‘Zirvedeki 30 Güçlü Lider’ Arasına Girdi
Exımbank Kahramanmaraş Şubesi Açılıyor
Exımbank Kahramanmaraş Şubesi Açılıyor

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber