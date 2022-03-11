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Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa 10 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini sürekli işçi olmak üzere toplamda 20 bin personel alınacağını müjdeledi.

Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alınacak!

Sağlık Bakanlığı'na 20 bin personel alınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa 10 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini sürekli işçi olmak üzere toplamda 20 bin personel alınacağını müjdeledi.

11 Mart 2022 Cuma 17:55
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan istihdam müjdesi geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'na toplamda 20 bin personel alınacağını duyurdu. Alım yapılacak personelin 10 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olacak.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

"Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığınca verilen atama izniyle, 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alımı daha yapıyor. Bu çerçevede, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini başlatıyoruz. Branş dağılımlarını da içeren bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye gönderildi.

SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ KADROLARI

Alım şu unvanlarda yapılacak: 5.175 Hemşire, 800 Ebe ve 3.293 Sağlık Teknisyeni/ Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi.

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 15 MART'TA BAŞLIYOR

Ayrıca temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri, şoförlük hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 10 bin sürekli işçi alımı yapılacaktır. Sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart 2022 - 21 Mart 2022 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecektir. Bakanlığımızca yapılacak 20.000 yeni atama sağlık camiamıza, yeni arkadaşlarımıza ve milletimize hayırlı olsun."

Son Güncelleme: 11.03.2022 19:00
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Sağlık Bakanlığına 20 Bin Personel Alınacak!
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