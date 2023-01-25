Şahin Balcıoğlu, ‘Yapmamız gereken tek şey, işi devam ettirmek’

BloombergHT’de Zeliha Saraç’ın sunduğu İş Dünya’sı programının canlı yayın konuğu olan BLC GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) önemine dikkat çekti.

Başkan Balcıoğlu, burada yaptığı açıklamasında şunları kaydetti: “2023’ün başındayız daha çok yeni. Ama değerlendirmelerimiz çok daha net bir belirgin şeyler mi? Yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın uğraştığı bir enflasyon meselesi var. Neredeyse tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tüm bu durumda mücadele etmeye çalıştığını söylüyor ve buna bağlı olarak da maliyetlerde iş dünyası maalesef maliyet tahminleri yapamayacak durumdayız.

Türkiye genelinde bide görüş tahminleri yapamıyoruz. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz ve artan enerji maliyetlerine ki, Çin'in alımlarının çoğalmasıyla, açıldığını görüyoruz. Maliyetler her konuda katlanırken gelir yada kar maalesef yarı yarıya düşmüş durumda. Buna bağlı olarak dünyada birçok büyük firmada işçi çıkartmalarını görüyoruz. Sonuç olarak da herkesin bir beklentisi var. Bir resesyon beklentisi, işlerin bulunması, yavaşlaması, ağırlaşması. Bizim tabii Türkiye olarak bunun bir tık üstündeyiz, üstelik seçim atmosferi var. Seçimde nasıl kararlar alınacak ve bu kararların iş dünyasına yansıması nasıl olacak? Merakla bekliyoruz.

Özellikle Kahramanmaraş'ın ve Türkiye'nin büyük ihracat kapısının Avrupa olduğu ve Rusya'daki savaşla birlikte Avrupa'da ciddi resesyonların ve enflasyona bağlı iş güçlüğünün vede satış yansıması olarak azalması, yavaşlamasını ve durağanlaşmasını yaşıyoruz.

KGF’ye çok ihtiyacımız var, herkesin ihtiyacı var. Paraya ulaşmak maalesef şu anda çok zor, söylemler çok güzel ama ulaşmakta zorlanıyorsunuz. Ulaştığımız yerlerde de istediğimiz kadar ulaşamıyoruz. Bu konuda KGF gerçekten doğru kullanırsa insanların çok işine yarayacak. Mesela bakın bu pandemiyle birlikte bir KGF ödendi. Hükümet orada çok özverili davrandı. Çok iyi bir iş yaptı ama maalesef çok para geçse piyasaya hiçbir türlü gelmiyor. Ne oldu? KGF’yi alan işletmelerin bankalar kendi kredilerini kapatırken bunları sağlama aldılar ve bankadan aldığımız parayı bankaya geri getirdi. Şimdi işletme sermayesi adıyla verilmesi bizi sevindiriyor.

Bunların hepsi gelir geçer ama bizim yapmamız gereken tek şey, işi devam ettirmek, İş yoksa hiçbir şey olmaz. Yeni şeyler yapmak lazım. Biz yeni üretimlerle savunma sanayinde üretim yapıyoruz. Bunlarla ilgili şeyler yapmaya başladık. Yakın tarihte Türkiye'nin savunma sanayisinde BLC Grup olarak bizde olacağız. Yeni şeylerin her zaman önü açık, yeni sektörlerin açılmasının doğru olacağını söylemek hatırlatmak isterim.”