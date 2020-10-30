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Selçuk Bayraktar, ‘dünyanın en iyisi’ dedi

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla TEI'nin geliştirdiği yerli üretim uçak motorunun test edildiğini söyledi.

Selçuk Bayraktar, ‘dünyanın en iyisi’ dedi

Selçuk Bayraktar, ‘dünyanın en iyisi’ dedi

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla TEI'nin geliştirdiği yerli üretim uçak motorunun test edildiğini söyledi.

30 Ekim 2020 Cuma 12:03
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Bayraktar, "Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru." dedi.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, TEI tarafından geliştirilen yerli üretim uçak motoruna ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

"DÜNYANIN EN YÜKSEK PERFORMANS DEĞERİNE SAHİP"

Bayraktar, "TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru. Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru. Nasıl derseniz; test ettik, kıyasladık... AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek! Atı alan..." ifadelerini kullandı.

SERİ ÜRETİM MOTORU DENENDİ

Test görüntülerinin bir ay öncesine ait olduğunu belirten Bayraktar, denenen motorun prototip değil, seri üretim motoru olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 30.10.2020 14:35
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