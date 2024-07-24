Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2. Lig'e Yükseldi!
Kahramanmaraş Gençlikspor Voleybol Takımı 2....

Şeref Özsoy’dan yetkililere çağrı: "Esnaf ve sanatkâr desteklenmeli"

Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, şehrin yaşadığı zorlukları ve küçük esnafın taleplerini dile getirdi.

Şeref Özsoy’dan yetkililere çağrı: "Esnaf ve sanatkâr desteklenmeli"

Şeref Özsoy’dan yetkililere çağrı: "Esnaf ve sanatkâr desteklenmeli"

Kahramanmaraş Bakkallar, Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, şehrin yaşadığı zorlukları ve küçük esnafın taleplerini dile getirdi.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 10:12

Özsoy, "Asrın felaketini yaşayan güzel şehrimiz Kahramanmaraş için mücbir sebep süresi uzatılsın. Küçük esnaf ve sanatkârlar zor günler geçiriyor. Yetkililerden taleplerimiz: Bağkur SGK prim muafiyeti getirilsin ve küçük esnafa sağlanan destekler artırılsın. Ayrıca, yerinde dönüşüm için sağlanan 750 bin lira kredi desteği güncellenerek artırılmalı. Mücbir sebep süresi uzatılırsa, esnaf ve sanatkârlar kendilerini toparlama sürecine girebilir" dedi.

Özsoy, devletin bu konuda gücünün olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü bir devlet olduğunu vurguladı. Vekillere ve yetkililere seslenen Özsoy, "Esnaflarımızın sorunlarını anlatın, bizlerin eli ayağı ve kulakları olun, mecliste bizleri temsil edin" çağrısında bulundu.

Özsoy, ayrıca şehrin yaşadığı felaketlerin etkilerini de dile getirerek, "İlimizde tufan oldu, şehitler verdik, sakat kalanlar oldu, evsiz kaldık, yuvalarımız yıkıldı. Kiralara güç yetmiyor. Yardımınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşlı esnafın sesini duyurmak için çabalayan Özsoy, "Sesimizi duyan var mı? İnşallah duyarlar" diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vergiler 2 bin kişiyi işsiz bırakacak! Üreticiler alarm veriyor!
Vergiler 2 bin kişiyi işsiz bırakacak! Üreticiler alarm veriyor!
Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
Hangi memurun maaşı ne kadar oldu? İşte kalem kalem yeni maaş tablosu
Kiralarda tavan zam oranı belli oldu!
Kiralarda tavan zam oranı belli oldu!
Kahramanmaraş için yeni istihdam fırsatı: 500 kişilik işçi alımı başlıyor
Kahramanmaraş için yeni istihdam fırsatı: 500 kişilik işçi alımı başlıyor
Kahramanmaraş 6 şirketiyle devler liginde!
Kahramanmaraş 6 şirketiyle devler liginde!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber