Şeref Özsoy’dan yetkililere çağrı: "Esnaf ve sanatkâr desteklenmeli"

Özsoy, "Asrın felaketini yaşayan güzel şehrimiz Kahramanmaraş için mücbir sebep süresi uzatılsın. Küçük esnaf ve sanatkârlar zor günler geçiriyor. Yetkililerden taleplerimiz: Bağkur SGK prim muafiyeti getirilsin ve küçük esnafa sağlanan destekler artırılsın. Ayrıca, yerinde dönüşüm için sağlanan 750 bin lira kredi desteği güncellenerek artırılmalı. Mücbir sebep süresi uzatılırsa, esnaf ve sanatkârlar kendilerini toparlama sürecine girebilir" dedi.

Özsoy, devletin bu konuda gücünün olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlü bir devlet olduğunu vurguladı. Vekillere ve yetkililere seslenen Özsoy, "Esnaflarımızın sorunlarını anlatın, bizlerin eli ayağı ve kulakları olun, mecliste bizleri temsil edin" çağrısında bulundu.

Özsoy, ayrıca şehrin yaşadığı felaketlerin etkilerini de dile getirerek, "İlimizde tufan oldu, şehitler verdik, sakat kalanlar oldu, evsiz kaldık, yuvalarımız yıkıldı. Kiralara güç yetmiyor. Yardımınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraşlı esnafın sesini duyurmak için çabalayan Özsoy, "Sesimizi duyan var mı? İnşallah duyarlar" diyerek sözlerini tamamladı.