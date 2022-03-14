Sigara yine zamlandı!

Zamla birlikte yeni fiyatlar şu şekilde:
Kent (Dark Blue, Dark Blue Long, Switch): 24 lira
Kent D-Range (Blue, Grey, Blue Long, Grey Long): 24 lira
Kent (Blue, Grey, White) 25 lira
Kent Slims (Black, Grey): 27 lira
Rohmans (Tüm Ürünler): 23 lira 50 kuruş
Tekel 2000 (Tüm Ürünler): 23 lira 50 kuruş
Tekel 2000 (Sarmalık Kıyılmış Türün-Kırmızı 50/100): 25 lira/40 lira
Tekel 2001 (Tüm Ürünler): 23 lira 50 kuruş
Viceroy (Tüm Ürünler): 24 lira
Pall Mall (Tüm Ürünler): 24 lira
Maltepe: 24 lira
Samsun: 24 lira