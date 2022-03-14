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Sigara yine zamlandı!

Sigaraya bir zam daha geldi. British American Tobacco (BAT) grubu sigaralarına da 2 lira zam yapıldı. Zamla birlikte BAT grubunun en ucuz sigarası 23 lira 50 kuruşa çıktı.

Sigara yine zamlandı!

Sigara yine zamlandı!

Sigaraya bir zam daha geldi. British American Tobacco (BAT) grubu sigaralarına da 2 lira zam yapıldı. Zamla birlikte BAT grubunun en ucuz sigarası 23 lira 50 kuruşa çıktı.

14 Mart 2022 Pazartesi 11:37
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Zamla birlikte yeni fiyatlar şu şekilde:

Kent (Dark Blue, Dark Blue Long, Switch): 24 lira

Kent D-Range (Blue, Grey, Blue Long, Grey Long): 24 lira

Kent (Blue, Grey, White) 25 lira

Kent Slims (Black, Grey): 27 lira

Rohmans (Tüm Ürünler): 23 lira 50 kuruş

Tekel 2000 (Tüm Ürünler): 23 lira 50 kuruş

Tekel 2000 (Sarmalık Kıyılmış Türün-Kırmızı 50/100): 25 lira/40 lira

Tekel 2001 (Tüm Ürünler): 23 lira 50 kuruş

Viceroy (Tüm Ürünler): 24 lira

Pall Mall (Tüm Ürünler): 24 lira

Maltepe: 24 lira

Samsun: 24 lira

Anahtar Kelimeler:
Sigara Yine Zamlandı!
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