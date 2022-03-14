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Solpa Gübre Kahramanmaraş’ta üretimine başladı

Kahramanmaraş ta üretim tesisi kurarak üretime başlayan Solpa Gübre Bölge çiftçisine hizmet vermeye başladı.

Solpa Gübre Kahramanmaraş’ta üretimine başladı

Solpa Gübre Kahramanmaraş’ta üretimine başladı

Kahramanmaraş ta üretim tesisi kurarak üretime başlayan Solpa Gübre Bölge çiftçisine hizmet vermeye başladı.

14 Mart 2022 Pazartesi 19:01
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Artan gübre fiyatlarına karşı çiftçilerimize çözüm üretmek isteyen yatırımcı Erol TAŞ Kahramanmaraş ta gübre üretimine başladı.

Solpa Gübre Pazarlama Müdürü Erdem BAĞCI söz konusu üretimle ilgili yaptığı açıklamada;

Solpa Gübre olarak bizler, çevre sağlığı ve insan odaklı, sağlıklı üretim anlayışı ile Türkiye genelinde toprağın doğal dengesini korumak, birim alandan alınan ürün miktarı ve ürün kalitesinin arttırılması amacı çalışmalar başlattık.

Bilim, sanayi ve teknolojideki gelişmeler beraberinde tarımsal faaliyetlerin şeklini değiştirmiştir. Bu değişim ve gelişmelerin çiftçilere, üreticilere, sektör paydaşlarına yeni ve yenilikçi adımlar atma gereksinimini doğurmuştur.

Tarımın olmadığı bir ülke düşünülemez. İnsan ve doğa arasındaki dengenin ön planda olduğu günümüzde, tarımsal üretimde gıda güvenliği, çevre ve insan sağlığı için doğru ve bilinçli gübreleme önem arzetmektedir.

Bilinçli gübreleme, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir bir tarım sağlanması için, tarımda uygulanan teknikler sadece üretim miktarlarında sağladığı artış ile değil; çevreye, insan ve hayvan sağlığına olan etkileri ile birlikte değerlendirilmektedir. Doğru gübreleme ile tarımsal verimliliği arttırmak, insan ve çevre sağlığına duyarlı bir üretim gerçekleşmesi için katkı sağlamak gerekmektedir.

Çiftçi, çevre ve insan sağlığı odaklı çalışan Solpa Gübre en az maliyetle gübrelemede çiftçimizin hizmetindedir.

Vizyonumuz

Kaliteli, yenilikçi ve farklı ürün yelpaze si ile Ülkemizde gübre ve gübreleme sektörüne yeni bir bakış açısı sağlayarak, çiftçilerin aradığı bir marka olmak ve düşük maliyet ile çiftçilerin beklentisini en üst düzeyde karşılamak tır’ dedi.

http://solpa.com.tr

Son Güncelleme: 14.03.2022 19:35
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Solpa Gübre Kahramanmaraş’ta üretimine Başladı
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