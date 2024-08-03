Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de...
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme Yasa Tasarısı Hazırladı!
Genç Eğitim Sendikası Şiddet Önleme...
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’ Beğeni Topladı
KSÜ Korosunun ‘4. Geleneksel Konseri’...

Sumagron tarım ile kıraç arazilerde tarım devrimi!

Kahramanmaraş’ta hizmet veren Sumagron Tarım'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar, Türk tarımının kıraç arazilerde yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Sumak fidanı üretimiyle susuz alanlarda tarımı mümkün kılan Sumagron Tarım, küresel ısınmanın etkilerine karşı da önemli bir çözüm sunuyor.

Sumagron tarım ile kıraç arazilerde tarım devrimi!

Sumagron tarım ile kıraç arazilerde tarım devrimi!

Kahramanmaraş’ta hizmet veren Sumagron Tarım'ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar, Türk tarımının kıraç arazilerde yeniden hayat bulmasını sağlıyor. Sumak fidanı üretimiyle susuz alanlarda tarımı mümkün kılan Sumagron Tarım, küresel ısınmanın etkilerine karşı da önemli bir çözüm sunuyor.

03 Ağustos 2024 Cumartesi 12:47

Sumagron Tarım'ın sahibi Ali Sefa Polat, kıraç arazilerde tarımın yeniden canlanmasını sağlayacak önemli projeleri şöyle anlattı;

SUSUZ ALANLARDA ÜRETİM MÜMKÜN

“Sumak, susuzluğa dayanıklılığıyla öne çıkan bir bitki. Türkiye'nin yüzde 80'inin İran ve Irak'tan kaçak yollarla sumak ithal etmesi, bu bitkinin önemini daha da artırıyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde salatalarda ve kebaplarda kullanılan sumak, ağrı kesici, ateş düşürücü, iltihap giderici ve kan sulandırıcı özellikleriyle de dikkat çekiyor.”

OBRUKLARA KARŞI ÇÖZÜM

“Konya Ovası'nda yaşanan obrukların nedenlerinden biri aşırı sulama. Sumak üretimi, mısır ve buğday gibi yoğun su tüketen bitkilere alternatif olarak sunuluyor. Sumak, kıraç arazilerde dahi yüksek verim sağlıyor ve çiftçilere önemli bir gelir kaynağı sunuyor.

Dekar başına 190 kilo sumak üreten çiftçiler, bu ürünü kilogram başına 125 liradan satabiliyor, bu da dekar başına 23 bin 750 lira gelir anlamına geliyor.”

YAYGIN TALEP VE YÜKSEK GETİRİ

“Sumak üretimi, Ankara, Konya, Amasya ve Sivas gibi bölgelerde yoğun talep görüyor. Sumak yaprağı ilaç sanayinde, meyvesi ise gıda sektöründe değerlendiriliyor. Ürünün farklı formlarda satış fiyatları değişkenlik gösteriyor; posası 65 lira, püsküllü hali 125 lira, tane hali 200 lira ve toz hali 300 lira. Akıt formu ise 500 liraya kadar çıkabiliyor.”

SUMAGRON TARIM'IN ROLÜ

“Sumagron Tarım, sumak fidelerini tüpleyerek çiftçilere gönderiyor ve proje bazlı çalışmalar yapıyor. Dekara 125 adet fidan dikiliyor ve ilk sene içinde sadece bir kere sulama yapılıyor. İlk sene dikim maliyeti 16 bin 150 lira olan sumak, ikinci senesinde kar marjını ikiye katlıyor.”

SUMAGRON TARIM’IN DESTEKLERİ

Sumagron Tarım olarak sumak fidelerini tüpleyerek çiftçilere gönderdiklerini ve proje bazlı çalışmalar yaptıklarını anlatan Polat, "Dekara 125 adet fidan dikiyoruz ve ilk sene sadece bir kere sulama yapıyoruz. İlk yıl dikim maliyeti 16 bin 150 lira olan sumak, ikinci yıl kar marjını ikiye katlıyor," dedi.

Polat, çiftçilere arazilerini değerlendirme ve sumak üretimi konusunda tam destek sağladıklarını vurguladı. "Öncelikle saha tespitlerimizi yapıyoruz, ardından rezervasyon ve nakliye süreçlerini düzenliyoruz. Bize 0532 330 96 44 numaralı telefondan, YouTube ve Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz," dedi.

Son Güncelleme: 03.08.2024 12:50
Anahtar Kelimeler:
Sumagron Tarım Ile Kıraç Arazilerde Tarım Devrimi!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş SMMM Başkanı Abdullah Kalın "Mücbir Sebep Hali Uzatılmalı"
Kahramanmaraş SMMM Başkanı Abdullah Kalın "Mücbir Sebep Hali Uzatılmalı"
Doğalgaza dev zam yapıldı!
Doğalgaza dev zam yapıldı!
Kahramanmaraş'ta Kadın Girişimciler 'KİGEM' İle Markalaşacak
Kahramanmaraş'ta Kadın Girişimciler 'KİGEM' İle Markalaşacak
Kipaş Holding'den Kahramanmaraş İstiklalspor’a 50 Milyonluk Sponsorluk Desteği
Kipaş Holding'den Kahramanmaraş İstiklalspor’a 50 Milyonluk Sponsorluk Desteği
Şeref Özsoy’dan yetkililere çağrı: "Esnaf ve sanatkâr desteklenmeli"
Şeref Özsoy’dan yetkililere çağrı: "Esnaf ve sanatkâr desteklenmeli"

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber