Sumagron tarım ile kıraç arazilerde tarım devrimi!

Sumagron Tarım'ın sahibi Ali Sefa Polat, kıraç arazilerde tarımın yeniden canlanmasını sağlayacak önemli projeleri şöyle anlattı;

SUSUZ ALANLARDA ÜRETİM MÜMKÜN

“Sumak, susuzluğa dayanıklılığıyla öne çıkan bir bitki. Türkiye'nin yüzde 80'inin İran ve Irak'tan kaçak yollarla sumak ithal etmesi, bu bitkinin önemini daha da artırıyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde salatalarda ve kebaplarda kullanılan sumak, ağrı kesici, ateş düşürücü, iltihap giderici ve kan sulandırıcı özellikleriyle de dikkat çekiyor.”

OBRUKLARA KARŞI ÇÖZÜM

“Konya Ovası'nda yaşanan obrukların nedenlerinden biri aşırı sulama. Sumak üretimi, mısır ve buğday gibi yoğun su tüketen bitkilere alternatif olarak sunuluyor. Sumak, kıraç arazilerde dahi yüksek verim sağlıyor ve çiftçilere önemli bir gelir kaynağı sunuyor.

Dekar başına 190 kilo sumak üreten çiftçiler, bu ürünü kilogram başına 125 liradan satabiliyor, bu da dekar başına 23 bin 750 lira gelir anlamına geliyor.”

YAYGIN TALEP VE YÜKSEK GETİRİ

“Sumak üretimi, Ankara, Konya, Amasya ve Sivas gibi bölgelerde yoğun talep görüyor. Sumak yaprağı ilaç sanayinde, meyvesi ise gıda sektöründe değerlendiriliyor. Ürünün farklı formlarda satış fiyatları değişkenlik gösteriyor; posası 65 lira, püsküllü hali 125 lira, tane hali 200 lira ve toz hali 300 lira. Akıt formu ise 500 liraya kadar çıkabiliyor.”

SUMAGRON TARIM'IN ROLÜ

“Sumagron Tarım, sumak fidelerini tüpleyerek çiftçilere gönderiyor ve proje bazlı çalışmalar yapıyor. Dekara 125 adet fidan dikiliyor ve ilk sene içinde sadece bir kere sulama yapılıyor. İlk sene dikim maliyeti 16 bin 150 lira olan sumak, ikinci senesinde kar marjını ikiye katlıyor.”

SUMAGRON TARIM’IN DESTEKLERİ

Sumagron Tarım olarak sumak fidelerini tüpleyerek çiftçilere gönderdiklerini ve proje bazlı çalışmalar yaptıklarını anlatan Polat, "Dekara 125 adet fidan dikiyoruz ve ilk sene sadece bir kere sulama yapıyoruz. İlk yıl dikim maliyeti 16 bin 150 lira olan sumak, ikinci yıl kar marjını ikiye katlıyor," dedi.

Polat, çiftçilere arazilerini değerlendirme ve sumak üretimi konusunda tam destek sağladıklarını vurguladı. "Öncelikle saha tespitlerimizi yapıyoruz, ardından rezervasyon ve nakliye süreçlerini düzenliyoruz. Bize 0532 330 96 44 numaralı telefondan, YouTube ve Facebook üzerinden ulaşabilirsiniz," dedi.